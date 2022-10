Esta es la serie más vista de las plataformas de streaming... Y no es de Netflix

Prime Video, Disney+, HBO Max,Netflix son las plataformas de streaming más utilizadas por el público por loq ue desde hace un tiempo todas e encuentran en "guerra" produciendo series y películas originales para atraer al público.

Por lo que en esta temporada HBO Max y Prime Video han apostado por las series de fantasía en las que han invertido cifras multimillonarias.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el otoño tendrá muchas series para disfrutar durante esta temporada; pero ahora se ha dado a conocer la serie que rompió récords de audiencia.

Esta es la serie que más se vio en septiembre

HBO Max apostó por la precuela de Game Of Thrones House Of The Dragon mientras que Prime Video lo hizo por una adaptación del señor de los anillos.

Estas dos series se apuntaron como las candidatas a romper récords y parece ser que ya hay un ganador, pues gracias a Nielsen Ratings existe una forma de medir la audiencia y hemos podido saber quién fue el ganador.

La serie que ha ocupado el primer lugar en minutos vistos del 29 de agosto al 1 de septiembre fue El Señor de los Anillos: Los anillos del poder de Amazón Prime que lograron mil 250 millones de minutos, frente a los 781 millones de La Casa del Dragón, sin embargo cabe aclarar que esto cuenta los minutos vistos a través de un televisor por lo que faltaría contabilizar a los que ven series desde su computadora, tablet o teléfono.

Además de tener en cuenta que esto se basa en el público estadounidense por lo que las mediciones en otros lugares podrían ser diferentes.

Te puede interesar: 3 películas y series que abandonarán Netflix en los próximos días

¿Cuánto cuesta Amazon Prime Video en México?

Amazon Prime incluye los servicios de streaming de música y video

Amazon Prime en México sólo maneja dos paquetes uno de 99 pesos al mes y otro de 899 anual los servicios que se incluyen al pagar Amazon Prime son envíos gratis y rápidos de millones productos comprados en su plataforma.

Además de que también podrás reproducir de manera ilimitada series y películas en Prime Video y las dos millones de canciones de Amazon Music Prime además del contenido exclusivo en juegos en Prime Gaming.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram