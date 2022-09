Esta es la compra lujosa de Ryan Reynolds de la que todos están hablando

Ryan Reynolds es uno de los actores canadienses más queridos debido a su carismática forma de actuar y sobre todo a su actuación como el irreverente personaje de Marvel Deadpool que lo ha puesto en el gusto del público.

Sin embargo no muchos saben que Reynolds tiene una afición muy grande, se trata de los coches, pues el actor tiene muchos en su colección, por lo que ha visto la oportunidad de seguir aumentando su colección.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, en días pasados se anunció la fecha de estreno de Deadpool 3, película que contará con el regreso de Hugh Jackman como Wolverine y que será el debut de ambos en el MCU

Este es el auto lujoso que se compró Ryan Reynolds

Ryan Reynolds y su Cadillac Escalade

El reconocido actor de 45 alos de edad, y quien recientemente protagonizó The Adam Project y Free Guy, empezó a trabajar desde hace 30 años y ha obtenido una gran fortuna con los años.

Se dice que tan sólo por protagonizar el primer filme de Deadpool le pagaron 2 millones de dólares, mientras que para el segundo aumentó a 20 millones.

Por lo que tiene el dinero para compar los coches que quiera, entre sus coches se encuentran marcas reconocidas como Nissan, Toyota y Lamboghini, sin embargo su última adquisición ha dejado a todos con la boca abierta.

El actor se compró un Cadillac Escalade que cuenta con un motor V8 con 426 caballos de fuerza y que puede llegar a una velocidad de 0 a 100 km/h en tan sólo 6.9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h . El auto tiene un valor de 80 mil dólares.

¿De cuánto es la fortuna de Ryan Reynolds?

Según el portal Celebrity Networth, el actor canandiense de 45 años de edad tiene una fortuna acumulada de más de 150 millones de dólares, eso sin contar el patrimonio familiar que tiene junto a su esposa Blake Lively.

Gran parte de este dinero ha sido gracias a estelarizar grandes películas como The Proposal, Six Underground, Just Friends y Mississippi Grind, por mencionar algunas, sin embargo Deadpool ha sido el personaje que lo ha hecho más popular que nunca.

