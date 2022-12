Escenas sin ropa de El amante de Lady Chatterley fueron grabadas así

La película El amante de Lady Chatterley, que está inspirada en una historia real, ha dado mucho de que hablar por las escenas íntimas entre sus protagonistas, aunque al grabarlas los actores estaban aterrados.

Resulta que cuando la novela El amante de Lady Chatterley salió fue prohibida por su alto contenido erótico, y ahora, con su adaptación cinematográfica de Netflix, también sus escenas íntimas han generado muchos comentarios.

Y es que esta cinta disponible en Netflix muestra un romance prohibido entre la dama de la realeza Lady Constance Connie Chatterley (Emma Corrin), y Oliver Mellors (Jack O'Connell), el guardabosques de la finca familiar.

La trama de la El amante de Lady Chatterley

La trama de la El amante de Lady Chatterley

Tal se puede ver que respondiendo al fuego de su pasión y a sus instintos más carnales, Connie encuentra en los brazos de Oliver una sexualidad que no conocía y tiene un despertar como mujer.

Hay que destacar que la obra del escritor D. H. Lawrence ha sido de las películas basadas en novelas eróticas con varias adaptaciones (en 1993 y 2015), con la versión de Netflix en 2022 recibiendo buenas críticas por la estética y cuidado de sus escenas.

Aunque algunas de las más icónicas, como el momento en el que Connie y Oliver se encuentran sobre un campo bajo la lluvia y completamente sin ropa, fue aterradora para los actores.

TE PUEDE INTERESAR: Amor e intimidad gay en la serie “Smiley” de Netflix

¿Cómo se grabaron las escenas sin ropa?

Emma Corrin habló sobre las escenas de sexo de la película y en particular contó su experiencia al grabar el momento bajo la lluvia con su coprotagonista Jack O’Connell, la actriz de 26 años y estrella de The Crown comentó que esa escena fue las primeras que filmaron en toda la película y no estuvo coreografiada, por lo que aún no se habían visto desnudos ni tenido escenas de sexo juntos.

“Conocía a Jack desde hacía dos semanas y no habíamos hecho ninguna escena de sexo antes. De hecho, decidimos no coreografiarla porque la espontaneidad y libertad era muy importante. Sabíamos que queríamos que casi tuviera este tipo de energía realmente rica y casi tribal, como dejarse ir libre”.

La bella actriz de The Crown, también contó que al momento de estar en el campo y con siete grandes máquinas de lluvia listas para empezar con la toma, se quitó toda la ropa, pero al ser algo nuevo en su carrera, lo describió como un momento aterrador para ambos.

El amante de Lady Chatterley

“Simplemente me quité la ropa. Fue aterrador. También recuerdo a Jack luego corriendo, porque él corre detrás de mí, y él hizo lo mismo. Nos miramos a los ojos y yo estaba aterrorizada, él también. Fue un gran momento de profunda confianza en el que dices ‘estamos juntos en esto’. Fue increíblemente liberador. Nunca había hecho algo así en mi vida y fue muy divertido”.

Corrin, aseguró que después del primer momento de nervios, la novedad pasó y lo que llegaron a sentir fue mucho frío por permanecer tanto tiempo bajo la lluvia grabando: “Hay muchas cosas que pueden suavizarse con la magia del cine, pero en esa escena literalmente estábamos corriendo desnudos bajo la lluvia. (La grabamos) todo el día. La novedad realmente se pasó para la hora 11. Hacía mucho frío”.

Cabe destacar que el actor también dijo que las escenas de desnudos fueron un paso hacia la igualdad, porque ambos protagonistas aparecen sin ropa y no solo la mujer como es común en la industria.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram