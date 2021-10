Escena de Matrix 4 aparece accidentalmente en Venom: Let There Be Carnage

Gracias a una superposición en las producciones de las películas, Venom: Let There Be Carnage incluye imágenes de The Matrix Resurrections filmadas en exteriores en San Francisco.

En declaraciones a Screen Rant, el gerente de locaciones de Let There Be Carnage, Christopher Kusiak, señaló que "muchas cosas afectaron la filmación" de la secuela de Venom en San Francisco. "Muchas de nuestras tomas de conducción desaparecieron porque Matrix controlaba todo el centro de la ciudad ... Terminamos subiendo un truco a la parte superior del estacionamiento porque no pudimos llegar a las áreas que queríamos debido a The Matrix. Pero si hubiéramos estado allí primero, probablemente habríamos ido al revés. Los helicópteros estaban en realidad en la película de Matrix. Matrix estaba filmando al mismo tiempo, así que estábamos captando parte de su actividad en cámara ".

Ambas secuelas se filmaron en San Francisco durante las mismas fechas.

Al igual que la primera película de Venom, Let There Be Carnage tiene lugar principalmente en San Francisco. La película comenzó a producirse en los estudios Leavesden de Hertfordshire en noviembre de 2019 y continuó filmando en Inglaterra hasta principios de febrero de 2020.Después de que Tom Hardy, quien repite su papel de Eddie Brock y coescribe la historia, confirmó que Let There Be Carnage había terminado su rodaje en Inglaterra, la producción se trasladó a San Francisco. Sin embargo, en ese momento, The Matrix Resurrections ya se estaba filmando en la ciudad.

Secuelas de Venom y Matrix filmadas en pandemia

La cuarta película de acción real de la histórica franquicia de ciencia ficción, The Matrix Resurrections, se filmó durante un mes cuando la pandemia del coronavirus (COVID-19) en curso hizo que la producción se detuviera en marzo de 2020. La filmación finalmente se reanudó cinco meses después, lo que llevó a la fecha de estreno de la película se retrasó de mayo de 2021 a abril de 2022. Resurrections luego se trasladó a 2021 después de que Warner Bros. reorganizara su lista de películas una vez más.

Si bien la trama de The Matrix Resurrections permanece en secreto, el avance de la película muestra a Neo (Keanu Reeves) de alguna manera vivo después de su muerte en The Matrix Revolutions (2003) y llevando una vida ordinaria como Thomas Anderson en lo que aparentemente es el actual San Francisco, su los recuerdos del pasado se borraron de su mente. Por supuesto, eso no dura, y en poco tiempo, Neo se encuentra luchando al lado de Trinity (Carrie-Anne Moss) y liderando otra revolución desde dentro de The Matrix.

The Matrix Resurrections, dirigida y coescrita por Lana Wachowski, comienza a proyectarse en los cines y a transmitirse en HBO Max el 22 de diciembre. Venom: Let There Be Carnage ahora se proyecta en los cines exclusivamente, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de la esperada secuela de Matrix como que un agente de Matrix Reloaded reemplazará al agente Smith.

