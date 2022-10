"Es épica": Revelan las primeras reacciones de 'Black Panther: Wakanda Forever'

Reveladas las primeras reacciones a 'Black Panther 2'

'Black Panther: Wakanda Forever' celebró su premiere mundial la noche de ayer y han sido reveladas las primeras críticas por parte de la prensa, quienes en resumen la definen como épica, nostálgica y cargada de emociones.

Y es que luego del fallecimiento del actor Chadwick Boseman, la cinta tuvo que retrasarse e incluso hacer varias adapataciones en su historia original, pues que era algo seguro que dicho papel también moriría dentro de la cinta.

Con actores mexicanos en su elenco como Tenoch Huerta, la producción llegará en próximos días, por lo que en La Verdad Noticias te traemos las primeras impresiones libres de spoilers.

Tras llevarse a cabo la premiere mundial de 'Black Panther 2', el mundo del entretenimiento despertó este día con las primeras impresiones de la prensa y críticos especializados en el tema.

Charles Pulliam: "Es más grande en alcance y escala que Black Panther, pero también es una de las más íntimas y conmovedoras de Marvel. Definitivamente es una película de cómics, pero se centra el dolor y el proceso de duelo en lugar de los superhéroes y el espectáculo".

Collider: "Sé que no crees cuando la gente sale de un estreno mundial y dice que una película es increíble, pero Black Panther: Wakanda Forever es una secuela fantástica y una gran película. Sabía que sería emotiva y lo fue. Espera que tus ojos goteen. Gran trabajo".

Brandon Davis:"BlackPanther: Wakanda Forever es épica. Namor es uno de los mejores villanos que MCU ha tenido para ofrecer. ¡Tenoch Huerta simplemente se luce!".

The Direct: "Wakanda Forever es fenomenal. Fácilmente el mejor proyecto de MCU de la Fase 4. No puedo subestimar cuán magistral es de principio a fin. No hay eslabones débiles en el elenco, pero debo apreciar especialmente a Angela Basset y Letitia Wright".

Comicbook: "Wakanda Forever es absolutamente ¡ÉPICA! ¡La acción es impresionante, la cinematografía es exquisita y es emocionalmente desgarradora!

Poc Culture: "No se equivoquen, Shuri es la estrella de la película, Letitia Wright es increíble".

Marvel Latin: "Wakanda Forever es un buen tributo a Chadwick Boseman, con una historia llena de drama y nostalgia. La acción funciona muy bien en varias de las escenas, en otras pocas no tanto. Tenoch Huerta es brutal como Namor, al igual que todo lo relacionado a Talokan".

¿Cuándo se estrena 'Black Panther: Wakanda Forever'?

La cinta llegará el 10 de noviembre de este año e incluso ya podemos ver un primer tráiler de la misma difundido en redes sociales o en el canal oficial de Youtube de Marvel.

La película partirá con el triste desenlace que representó en la vida real la muerte del actor Chadwick Boseman, mismo que no será borrado de la trama principal de la historia y a su vez será otro personaje quién se ocupe del reino de Wakanda.

Marvel la ha apostado una gran taquilla y un desempeño excepcional a 'Black Panther: Wakanda Forever', pues de ahí partirán para el desarrollo de su fase 5 en el MCU y a la creación de nuevas series spin-off para su catálogo.

