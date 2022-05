Episodio 7 de Stranger Things temporada 4: Explicación

Después del asombroso suspenso de la temporada 3 de "Stranger Things", los fanáticos han estado esperando pacientemente para saber qué sigue para Eleven (Millie Bobby Brown), el jefe Hopper (David Harbour) y el resto de la pandilla de Hawkins.

Afortunadamente, el programa finalmente regresó a Netflix para su cuarta temporada, ya que alcanza nuevos niveles de terror gracias a su último misterio que rodea a un nuevo y horrible villano.

Pero los héroes están dispersos cuando comienza la temporada, con Eleven, Will Byers (Noah Schnapp), su hermano Jonathan (Charlie Heaton) y su madre Joyce (Winona Ryder) que aún viven en California después de la "muerte" de Hopper al final. de la temporada 3.

Llega el terror a Hawkins

Pero el resto de los niños de Hawkins se dan cuenta de que algo se está aprovechando de los adolescentes con problemas de la ciudad, lo que los lleva de vuelta al revés.

La serie ya ha tenido una gran acogida por parte de los críticos, que han elogiado el tono de terror más profundo de la serie, aunque muchos se han quejado de la larga duración de los episodios.

Todos registran más de una hora cada uno, mientras que el Episodio 7, "La masacre en el laboratorio de Hawkins", lleva eso a una hora y 38 minutos. Pero teniendo en cuenta que la nueva temporada presenta a su último villano, Vecna, es comprensible por qué los hermanos Duffer necesitaron más tiempo para establecer todo lo que está sucediendo.

Muchos fanáticos podrían preguntarse por qué Eleven se queda al margen durante la mayor parte de la temporada mientras recupera sus poderes con el Dr. Brenner (Matthew Modine) y Sam Owens (Paul Reiser).

La mayor parte del arco de Eleven se cuenta a través de secuencias de flashback y son vitales para la temporada. No solo revelan lo que pasó en el laboratorio de Hawkins antes de la Temporada 1, sino que todo se convierte en una revelación impactante en el Episodio 7 sobre uno de los otros niños con los que Brenner experimentó.

Jamie Campbell Bower es el número uno

La versión más joven de Eleven en los flashbacks es una niña muy solitaria que es rechazada y acosada por los otros niños en el laboratorio, y la apertura de la temporada implica en gran medida que los mata a todos en un alboroto sangriento.

Se revela que su único amigo era un camillero llamado Peter Ballard, interpretado por Jamie Campbell Bower. Aunque ayuda a Eleven a sobrellevar el trauma de estar atrapado en el laboratorio, y cómo tratar con los otros niños, es difícil no sospechar de sus intenciones.

Eventualmente, el abuso que sufre Eleven, junto con la manipulación del laboratorio por parte de Brenner, abruma a Ballard, quien revela su verdadera identidad como el hijo de Victor Creel (Robert Englund).

Peter explica que sus habilidades comenzaron a surgir cuando era un niño y descubrió los pecados pasados de sus padres al mirar en sus mentes. Aunque Víctor pensó anteriormente que era un "demonio" que estaba causando el caos en la casa de Creel, en realidad era su propio hijo, quien estaba resentido con sus padres por la forma en que lo trataban.

Es cierto que Peter en realidad obligó a su familia a vivir visiones inquietantes de sus peores pesadillas antes de matar a su propia madre y su hermana. Ese es un pensamiento horrible. Desafortunadamente, después de que Víctor fuera condenado injustamente por los espantosos asesinatos, el joven fue adoptado por el Dr. Brenner y se convirtió en el primer candidato de su programa experimental. Sí, Peter es el número uno.

¿La masacre en el laboratorio de Hawkins? Bueno, Peter también fue responsable de eso, ya que se derrumba después de años de ser golpeado y pisoteado por Brenner y sus matones. Pero se pone peor. Toda la historia de fondo de Peter es una forma de hacer que el público entienda el gran mal de la temporada: Vecna.

Once creó accidentalmente Vecna

Por un lado, es reconfortante saber que la favorita del público, Eleven, no es en realidad un asesino en serie todo este tiempo, pero por otro lado, demuestra cuán peligroso es realmente Peter/One.

Cuando Eleven descubre que Peter ha masacrado a todo el laboratorio, rápidamente se convierte en una batalla telequinética entre los dos, y termina con Eleven inmovilizándolo contra una pared y disparándolo repetidamente hasta que se desintegra lentamente antes de ser arrojado a una puerta hacia Upside Down.

A medida que el villano retorcido cae a través de un paisaje infernal cósmico, es golpeado varias veces por el espeluznante relámpago rojo que ilumina constantemente el Upside Down, y los dolorosos impactos lo transforman en una versión gris y carnosa de sí mismo.

Aunque no está del todo claro por qué se le cayó la nariz o cómo empezó a enchufarse en el Upside Down usando tentáculos... asquerosos. Básicamente, Eleven es responsable de que Peter (también conocido como One) se convierta en Vecna. Eso la va a dejar con mucha culpa.

Desde entonces, Vecna ha acumulado más poder absorbiendo el trauma de los adolescentes con problemas de Hawkins.

Parece probable que quiera vengarse de Eleven y Brenner antes de reclamar al resto del mundo. Recuerda, cuando Peter/One dice el típico "¡Únete a mí!" discurso de villano, tienta a Once diciéndoles que podrían remodelar el mundo como mejor les parezca debido a sus poderes. Probablemente no ha renunciado a ese objetivo.

Es un momento de suspenso brillante para poner fin a la temporada 4 de "Stranger Things", vol. 1 con. ¿Víctor Creel sabrá la verdad? ¿Cómo va Eleven a derrotar a Peter, también conocido como One, también conocido como Vecna? Va a ser una larga espera hasta el Vol. 2 llega el 1 de julio.

