'Encantador': Conoce al elenco del AMBICIOSO proyecto animado que traerá Netflix

'Encantador', una parodia de cuento de hadas que se lanzó internacionalmente en 2018, y ahora finalmente llegará a Netflix. La película presenta una larga lista de artistas establecidos y también podría ser el secreto de su buena racha en los cines.

Ahora que está apareciendo en Internet, descubramos más sobre el elenco que levanta el peso de su éxito. La Verdad Noticias te dice quienes son los protagonistas de estas encantadores voces.

Encantador elenco de Netflix:

Demi Lovato como Lenore

Demi Lovato interpreta a la protagonista femenina del personaje que tiene la maldición de no enamorarse nunca. La rompecorazones adolescente Demi se hizo famosa por primera vez en el mundo de Disney Channel con éxitos consecutivos con Barney & Friends, Camp Rock, Camp Rock 2: The Final Jam, Sonny with a Chance y Princess Protection Program.

También se ha desempeñado como juez y mentora en el popular programa musical The X Factor. Antes de unirse al elenco de voces de Encantador, su trabajo como locutora incluye su papel principal en Smurfs: The Lost Village.

Demi Lovato es una de las cantantes de 'Encantador'.

Wilmer Valderrama como el príncipe azul

Wilmer se ha ganado el mundo entero con su papel de larga data de Fez en That '70s Show. En Encantador, interpreta el papel principal del Príncipe que fue maldecido por hechizar a todas las mujeres de la tierra hasta su 21 cumpleaños.

Valderrama es conocido por sus papeles destacados en Grey's Anatomy, The Ranch, From Dusk Till Dawn y NCIS. En cuanto a su experiencia en el arte de la voz, previamente había expresado al personaje principal en Handy Manny, Robot Chicken, Trouble, The Cleveland Show, entre otros.

Valderrama hace la voz del Príncipe Encantador.

Sia como Half Oracle

Sia juega un papel significativo como catalizadora para que los dos protagonistas se enamoren de Encantador. Sia ha sido músico durante los 90 y los 2000, pero especialmente saltó a la fama con su sencillo "Chandelier", que rompió las listas de éxitos. Desde que se ha trabajado en numerosos discos como este es interino, Todos los días es Navidad, etc.

Fuera de la música, Sia hizo su debut como directora con Music, cuyo lanzamiento está programado para el 14 de enero de 2021. Sia también actuó en Annie, Nobodies, Transparent. Antes de unirse al elenco de Encantador, prestó su voz en My Little Pony, Scooby-Doo y Guess Who? etc.

Sia es una más de las grandes voces de la película.

Ashley Tisdale como Cinderella

La fama de Disney Ashley Tisdale es vista en el papel de Cinderella, una de las impacientes prometidas del Príncipe. Ashley encontró su fama en la franquicia The Suite Life of Zack & Cody y las películas de High School Musical.

Como locutora, es conocida por su papel de Candace en Phineas and Ferb y de Camille Leon en Kim Possible. Sus otras actuaciones incluyen sus papeles prominentes en Scary Movie 5, Hellcats, Sons of Anarchy, entre muchos.

Ashely Tisdale presta su voz a la princesa Cindrella.

Avril Lavigne como Blancanieves

Avril Lavigne ha brillado en toda la década del 2000 con sus exitosos sencillos Complicated, Girlfriend, What the Hell, Hello Kitty y Sk8r Boi. Antes de tomarse un gran descanso del centro de atención.

Lavigne lanzó exitosos álbumes posteriores como Goodbye Lullaby y el homónimo Avril Lavigne. Como actriz de doblaje, es famosa por su papel en Over the Hedge y Family Guy-The Quest for Stuff. En 'Encantador', Avril será vista como Blancanieves, una de las tres novias del Príncipe.

Avril Lavigne es otra de las grandes voces que tiene la película.

GEM como la bella durmiente

GEM o Gloria Tang, es una famosa cantante y compositora de Hong Kong. Saltó a la fama con su participación en el programa de variedades de música I Am a Singer, donde ganó el segundo lugar. GEM siguió la fama con sus exitosos lanzamientos de los álbumes Heartbeat, Fairytale Trilogy y más recientemente, City Zoo.

Su papel de La Bella Durmiente, una de las tres novias del Príncipe, será su debut como actriz de doblaje. 'Encantador' llegará próximamente a Netflix Latinoamérica, no dejes de seguir a La Verdad Noticias para estar siempre informado sobre la fecha exacta y más noticias como estás.

GEM esta es la primera vez que presto su voz para una película animada.

