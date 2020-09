En 'Away' de Netflix, Hilary Swank tiene que ir a Marte para salvar a la Tierra

La nueva serie de Netflix “Away”, es un drama apasionante que abarca esta galaxia de potencial temático al mismo tiempo que basa su acción en la realidad. Ah, y su protagonista es una poderosa y multifacética Hilary Swank, cuya tenacidad da vida a lo que está en juego en el programa de formas viscerales, a veces inquietantes. En otras palabras: si te gustan las cosas espaciales, no querrás perderte esta. E incluso si no es así, también hay mucho más para amar.

Jessica Goldberg sabía que quería que Away se sintiera real. Todo lo que se ve en la serie sucedió realmente o al menos es posible según lo que sabemos. Dicho esto, se requería alguna conjetura; después de todo, todo el espectáculo gira en torno a la búsqueda de nuestro decidida Swank de ser el primer comandante en llevar un equipo de astronautas a Marte, una hazaña que la humanidad aún no ha logrado.

"Ella fue realmente una de las primeras actrices en las que pensamos", dijo Goldberg sobre Swank en una entrevista reciente con The Daily Beast. "Para mí, era tan importante que creyeras, sea quien sea que elegimos, que crees que realmente podrían ir al espacio".

Las animadas actuaciones de Swank en Million Dollar Baby and Boys Don’t Cry evocaron una intensidad y un rigor que dejaron a Goldberg convencido. Y en un momento de beso, Swank reveló durante su entrevista con los productores que una vez había soñado con convertirse en astronauta.

"Siempre siento que existe la persona perfecta para ti", dijo Goldberg. "Ella entró por la puerta y era algo con lo que también había soñado".

Away se inspiró vagamente en un artículo de Esquire que rastreaba la misión espacial de un año del astronauta Scott Kelly simulando un viaje al Planeta Rojo. El programa encuentra al personaje de Swank, Emma Logan, y a un equipo internacional de cuatro que se embarcan en una misión de tres años para demostrar, entre otras cosas, que la agricultura es posible en Marte. (Para aquellos que ya se preguntan: sí, hay cierta superposición con The Martian, pero los ecos son bastante débiles).

Trailer de 'Away' de Netflix con Hilary Swank

En manos de Goldberg, el espacio es una maravilla que lo abarca todo: un abismo cruel que puede acabar con su vida en segundos pero, en otras ocasiones, puede ser increíblemente hermoso. Como todo lo relacionado con la vida humana en la Tierra parece desmoronarse a nuestro alrededor, es ciertamente reconfortante lanzarse a esta serie por un tiempo, en un mundo donde las aspiraciones y la capacidad de la humanidad para el trabajo en equipo realmente superan nuestro egoísmo. Durante todos los meses que Emma Logan y su equipo pasan fuera de la Tierra, Away nunca te permite olvidar lo vital que creen que su trabajo es para salvar a las personas que la habitan.

Y mientras seguimos el progreso de los astronautas, también observamos cómo la familia de Emma se las arregla en la Tierra; su esposo, Matt (Josh Charles), es un ingeniero de la NASA que queda discapacitado después de un derrame cerebral, y su hija adolescente, Alexis (Talitha Eliana Bateman), comienza a rebelarse bajo el estrés.

Además de un campamento espacial de una semana, el elenco de la serie también tuvo que aprender a trabajar con cables para escenas de gravedad cero. (Mark Ivanir, que interpreta al astronauta ruso deliciosamente sarcástico Misha Popov, tenía algo de ventaja cuando se trataba de trabajar con cables, gracias a su experiencia como artista de circo). Un dato divertido que Goldberg recogió cuando su elenco aprendió a moverse como aunque sus cuerpos no estén atados por la gravedad? "Cuanto más pilates hagas, más fácil será estar en Zero-G".

Goldberg, que escribió para Parenthood antes de crear The Path de Hulu, no era un gran aficionado al espacio antes. Pero ahora habla de ello durante la cena con cualquiera que la escuche. "Me refiero a, ya sabes, el suelo de Marte, lo que hay en él", dijo. "Mis conversaciones han cambiado por completo, pero también hubo mucha investigación, mucha lectura".

El ex astronauta de la NASA Mike Massimino se desempeñó como consultor en Away y Chris Jones, quien escribió el artículo de Esquire, también se unió a la sala de escritores. (Massimino también tuvo un cameo en el programa). Goldberg dijo que la propia NASA también brindó una ayuda significativa, al menos en parte porque creían que la serie podría despertar el interés en los programas espaciales y robóticos entre los jóvenes.

No es sorprendente que la NASA haya visto el potencial de esta serie para inspirar entusiasmo por los estudios espaciales entre los jóvenes. Away es, en esencia, una historia sobre inspiración. Emma Logan es un personaje ferozmente motivado que sacrifica casi todo para liderar esta misión, incluso cuando su esposo está en el hospital y su hija le ruega que regrese de la luna. La determinación de cada astronauta vacila a veces cuando se enfrentan a aterradoras experiencias cercanas a la muerte, y se les caen trozos de los pies, pero su determinación de hacer descubrimientos que algún día podrían salvar a la humanidad de sí misma es ciertamente un mensaje que resuena ahora, dado ... todo .

Esa cualidad aspiracional fue una de las dos cosas que le hablaron a Goldberg sobre esta historia desde el principio. La otra era la propia Emma Logan, y lo que representa el personaje. Muy a menudo, dijo, las madres trabajadoras pueden ser retratadas como torpes o incapaces en la pantalla. Pero Emma Logan se sintió como un verdadero negocio.

Jessica Goldberg sabía al entrar que quería "Ausente" para sentirse real. Todo lo que se ve en la serie sucedió realmente o al menos es posible según lo que sabemos.

“Amamos nuestros trabajos; amamos a nuestros hijos ”, dijo Goldberg. “Hay muchos tira y afloja [en el programa]. Hay mucho conflicto en ello. Hay maldad en ello. Pero que puedes ser una persona que hace ambas cosas y las maneja, la oportunidad de mostrar ese tipo de personaje me pareció realmente emocionante ".

Goldberg tiene una hija que acaba de cumplir 13 años, por lo que sabe un par de cosas sobre ese acto de equilibrio.

Pero el verdadero corazón del programa se forma cuando los cinco astronautas se unen como una sola unidad, un equipo que a menudo no está de acuerdo pero, en última instancia, debe superar sus desacuerdos y tensiones para sobrevivir a lo imposible.

Ivanir brilla como Misha, cuya obstinada impaciencia da paso lentamente a un lado más suave y amante de los emoji. (Las bromas de Ivanir eran aparentemente tan buenas que terminó escribiendo muchas de las suyas). Ato Essandoh aporta calidez y humor tranquilo como Kwesi, un experto en botánica nacido en Ghana y criado en Gran Bretaña, y Ray Panthaki absolutamente ardiendo como el médico indio Ram —La principal fuente de empatía del barco, así como su barco de ensueño residente.