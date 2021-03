Eminem responde a los llamados de cancelarlo en TikTok por canción con Rihanna

Eminem de 48 años se estaba volviendo tendencia en TikTok hasta que una serie de vídeos se enfocaron en una parte controversial de la canción que grabó con Rihanna en 2010: ‘Love The Way You Lie’.

'Estoy sordo' ha sido la respuesta de Eminem a los llamados a cancelarlo en TikTok.

Y es que en dicha canción Eminem rapea sugiriendo que si su mujer vuelve a intentar dejarlo la amarrará a la cama y le prenderá fuego a la casa, una frase que por supuesto no ha gustado a la actual cultura de lo políticamente correcto.

Fueron los usuarios de TikTok quienes denunciaron la línea por glorificar la violencia doméstica y se han referido a la canción como ‘problemática’ durante la campaña que busca cancelar a Eminem.

Entre las reacciones de algunos tiktokeros que apoyaron la idea hubo uno que incluso dijo ‘ahora entiendo por qué soy tóxico, crecí escuchando esta canción’. Inicialmente Eminem ignoró la controversia sin embargo eso ha cambiado.

Eminem responde a las críticas en TikTok

La respuesta del rapero fue publicar en Twitter un vídeo de su canción de 2020 ‘Tone Deaf’, la cual sugiere que prefiere no prestar atención a la reciente campaña de cancelación en TikTok.

La publicación vino acompañada con un texto de Eminem que parece confirmar esto, ‘no entiendo una palabra de lo que dicen. Estoy sordo. Creo que prefiero mantenerme así. Estoy sordo’.

Es así que Eminem ha reaccionado a la campaña que busca cancelarlo en TikTok debido a la polémica línea de su canción con Rihanna de 2010. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta polémica para traerte lo más reciente.

