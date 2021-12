Elenco de spider-man: no way Home posa en la alfombra roja durante el estreno

La película de spider-man: no way Home es una de las más esperadas de todo el año, y por ello los fans han estado cuidando mucho el poder ingresar a contenido relacionado, y no resultados spoileados en el intento.

Por ello en La Verdad Noticias podemos decir que leas esta nota con tranquilidad, ya que no habrá ningún tipo de spoiler.

Por el contrario solamente queremos platicarte del evento de la alfombra roja de la cinta de Marvel Studios, en dónde se hicieron presentes los protagonistas, y los antagonistas que ya hemos visto en el tráiler oficial de la película.

¿Cómo fue la alfombra roja de Spider-man No Way Home

La pelicula se estrenó este luner 13 de diciembre

La premiere tuvo lugar la tarde del 13 de diciembre, vimos desfilar por esta red carpet a el elenco, principalmente a Zendaya y Tom Holland.

Pero también podemos ver la presencia de los actores que interpretan al duende Verde, es decir willem dafoe, también vimos a quién interpreta al doctor octopus.

La gran sorpresa de la noche fue el actor Jared Letto, quein tambien se dio cita en la premier.

¿Que esperar de Spider-man no way Home?

Tom Holland fue el unico spider-man que acudió a la premier

Tal y como te mencionamos no haremos ningún spoiler referente a la película, pero el que sí podemos decirte es que falta muy poco para terminar con el terno debate en redes sociales, qué afirma que Tobey mcGuire y el actor Andrew Garfield formarán parte de la cinta invocando al multiverso.

Y si bien los villanos originales se encuentran en la película, aún no podemos saber a ciencia cierta qué es lo qué ocurrirá.

¿Qué es que vaya a ver multiverso en spider-man: No Way Home? Dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en la verdad noticias para enterarte de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.