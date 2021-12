Elenco de Spider-Man: No Way Home revela sus consejos para evitar spoilers

El elenco de Spider-Man: No Way Home insta a los fanáticos a no estropear la trama de la película en un nuevo video promocional lanzado por Marvel Studios a tan solo unas horas de la premiere oficial de la película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker.

Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Jamie Foxx se han unido para ofrecer algunos consejos sobre cómo evitar spoilers, incluido el silenciamiento de palabras clave en redes sociales y el cierre de aplicaciones de redes sociales durante el resto de la semana.

Después de que liberaron primer minuto de Spider-Man: No Way Home explotando todo internet, y con el inicio de proyecciones a prensa así como el estreno esta misma semana, las redes sociales están a punto de llenarse de personas twitteando y publicando sus primeras reacciones a.

Elenco de Spider-Man 3 revela como evitar spoilers

"Solo queríamos enviar un pequeño mensaje pidiendo que cuando vayas a ver la película, no se la eches a perder", dijeron las estrellas de la nueva entrega del Hombre Araña, además de recomendar el dejar las redes sociales, no leer comentarios y ver alguna de las primeras funciones de la película.

"¡Mira #SpiderManNoWayHome para descubrir qué sucede por ti mismo cuando la película llegue a los cines!", agregaron las estrellas, semanas después de que un nuevo avance de Spider-Man: No Way Home reveló más detalles del multiverso que aparecerá en la película.

La anticipación se ha ido acumulando porque la película se sumerge en el multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel, trayendo de vuelta a Electro (Jamie Foxx), Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina) y el posible regreso de Tobey MaGuire y Andrew Garfield.

¿Cuándo estrena Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home se estrena el 15 de diciembre

Cómo te compartimos en La Verdad Noticias, mientras que los reporteros de EE.UU ya vieron los primeros 40 min de Spider-Man: No Way Home, el resto de la audiencia podrá ver la película en cines a partir del próximo miércoles 15 de diciembre.

