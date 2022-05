Elemental de Pixar: Lo que sabemos hasta ahora

Pronto estaremos listos para emprender una misión secreta en un espacio inexplorado con Chris Evans como un nuevo (y un poco viejo) guardabosques espacial en "Lightyear", pero después de eso, Pixar está listo para traernos de vuelta a la tierra. mientras se aseguran de arrojar algo de viento, fuego y agua en buena medida, mientras están en eso.

Agregando a su larga lista de emparejamientos pixelados de personajes como "Toy Story", "Monsters Inc." y "Buscando a Nemo", el estudio con la lámpara de escritorio más famosa de Hollywood ha anunciado un nuevo proyecto llamado "Elemental", que se centrará en un doble acto único que es, literalmente, una fuerza a tener en cuenta.

Entonces, ¿cuál es el próximo éxito potencial en manos de Pixar? ¿Y por qué algunos de sus ingredientes esenciales podrían marcar las casillas para los fanáticos de propiedades como "Zootopia" y "Avatar: The Last Airbender" (la serie, no la película, no se asusten) en igual medida?

¿Cuál es la historia con Elemental?

Pixar ha pasado décadas mostrando que las relaciones entre amigos en ciernes se vuelven calientes y frías, pero con "Elemental", será un problema que se volverá mucho más literal.

Según el comunicado de prensa oficial del estudio, "la película viaja junto a una pareja poco probable, Ember y Wade, en una ciudad donde los residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire viven juntos. La joven fogosa y el go- el chico que fluye está a punto de descubrir algo elemental: cuánto tienen realmente en común".

También se ha lanzado una imagen conceptual de los personajes y su mundo, que muestra el diseño de Ember y Wade, respaldando perfectamente sus personalidades enfrentadas. Si bien no parece ser tan impulsivo como, por ejemplo, Anger de "Inside Out", Ember parece un oficinista fogoso frente al tipo helado de Wade con la cabeza acuosa en las nubes.

También tenemos nuestro primer vistazo de cómo se ven otros personajes basados en elementos de diferentes áreas, con personas basadas en la Tierra que parecen árboles abrazables y lo que podrían ser habitantes basados en el aire que se asemejan a almas del pozo, "Soul".

Está claro que Pixar está en las etapas de crear otro mundo hermoso para enviarnos. Lo que es aún más emocionante es quién nos dará la gira.

¿Quién dirige Elemental?

Cuando se trata de crear personajes que dan vida al fuego y al agua, es un trabajo con el que Pixar no debería tener muchos problemas, dada la impresionante magia CGI que han brindado a lo largo de los años.

Una entrada particular en el panteón de éxitos del estudio que construyó un mundo fotorrealista repleto de paisajes polvorientos y fuertes corrientes de agua fue "The Good Dinosaur". Si bien no recibió tantos elogios de la crítica como algunas de las otras películas de Pixar (se encuentra en la mitad inferior de las clasificaciones de Rotten Tomatoes ), fue un gran esfuerzo del director Peter Sohn que ha envejecido bien . Sohn también es el director que dirigió el tremendo cortometraje "Partly Cloudy".

Y ahora, Sohn también nos enviará por este mundo. Sin embargo, lo que agregará aún más profundidad al mundo de "Elemental" es la cantidad de la propia vida de Sohn que se incluirá en él.

En el comunicado de prensa más reciente, Sohn explicó cómo la película se inspiró en sus años de juventud mientras crecía en Nueva York. "Mis padres emigraron de Corea a principios de la década de 1970 y construyeron una bulliciosa tienda de comestibles en el Bronx", dijo.

"Estábamos entre muchas familias que se aventuraron a una nueva tierra con esperanzas y sueños; todos nos mezclamos en una gran ensaladera de culturas, idiomas y hermosos vecindarios. Eso es lo que me llevó a 'Elemental'".

¿Cuándo y dónde veremos Elemental?

Marcada como la película número 27 en la larga lista legendaria de películas de Pixar, "Elemental" está programada para estrenarse el 16 de junio de 2023, poco más de un año después del anuncio de la película.

Dada esta larga cantidad de tiempo, hay esperanzas de que, después de "Lightyear" de este año, haga que el estudio vuelva al ritmo de dirigirse a un lugar donde no hemos visto una película de Pixar en mucho tiempo, y ese es el cine.

Con la pandemia que aún afecta la taquilla y su calendario últimamente, Pixar, por más venerado que sea, todavía está superando los obstáculos influenciados por COVID para llevar a la gente a los cines. "Turning Red", aunque recibió una respuesta crítica de respuesta positiva (y una controversia sobre el enfriador de agua que puede ser exactamente lo que Pixar necesitaba ), se retiró de los cines y se transmitió en Disney +, como "Luca" y "Soul" antes.

Suponiendo que "Lightyear" se convierta en el primer estreno teatral de Pixar desde el comienzo de la pandemia, lo que debería, en este punto, ahora que el cine finalmente está regresando, los fanáticos de Pixar podrán ver "Elemental" a continuación. verano.

