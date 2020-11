El universo animado de DC continúa a través de web cómics creados por fans

Desde el final en 2016 de Justice League Unlimited, los seguidores no han tenido muchas oportunidades de regresar al Universo Animado DC.

En respuesta, un equipo de fanáticos ha creado una serie de cómics web tributos titulada "Legados del Universo Animado de DC" que continúa las icónicas iteraciones de dibujos animados de sus personajes favoritos de DC.

¿Qué es el Universo Animado DC?

El Universo Animado DC se estableció con Batman: The Animated Series en 1992, y continuó con Superman: The Animated Series, Batman: The New Adventures, Batman Beyond, Static Shock, The Zeta Project, Justice League, y culminó con Justice League Unlimited.

Sin embargo, en los últimos años, la DCAU ha visto un resurgimiento con títulos como Batman: The Adventures Continue y Justice League vs the Fatal Five. Ahora, el equipo de Legacies está dando su propio giro a las continuas aventuras del Universo Animado DC.

El Universo Animado de DC se popularizó en televisión en los 90s

Legacies da continuidad al Universo Animado DC

El equipo creativo de "Legacies" está formado por Ted Kendrick como escritor principal y James Strecker como artista principal. Trabajan con una variedad de artistas, escritores y coloristas que contribuyen para dar vida a las continuas aventuras de DCAU. Mattie Washburn contribuye como asesor de línea de tiempo para mantener la continuidad con las diferentes series originales.

En su mayor parte, Legacies es una serie de antología, que aborda preguntas que el público ha hecho desde que se emitieron los diversos programas hace tantos años.

El número 7, de la serie de cómcis web "Scary Things", explora el misterio sobre la evolución del diseño de personajes de Scarecrow a lo largo de los años, pasando de un simple disfraz de Halloween en Batman: The Animated Series a una aterradora criatura parecida a un zombi en Batman: The New Adventures.

Último tomo de Legacies of the DC Animated Universe salió en diciembre 2019

También amplió las historias de Batman Beyond y Justice League Unlimited sobre "el casi apocalipsis del 2009" que supuestamente involucró a Batman y Ra's Al Ghul. Esta premisa continúa ligada a nuevos capítulos, ya que el equipo de Legacies revela lo que creen que sucedió en el año que casi lleva al fin del mundo.

Muchos problemas incluyen personajes que el público nunca tuvo la oportunidad de ver en la Universo Animado, ya que DC había restringido el uso de varios personajes cuando se producían los episodios originales.

En la entrega más reciente de Legacies, se presenta la Liga de la Justicia del futuro (que es anterior al equipo de Batman Beyond) con una lista con Superman, Static, Starfire, Big Barda, Green Lantern de Kyle Rayner, Plastic Man y Atom.

La oportunidad única de incorporar personajes infrautilizados como Static y Kyle Rayner hace que la serie se destaque como algo especial.

El montaje final de Justice League Unlimited aludió a aventuras fuera de la pantalla que ahora seguirán cobrando vida en el futuro de los cómics web. Kendrick y Strecker están trabajando actualmente para abrir la serie tributo a las colaboraciones con los lectores.

El próximo número marcará el décimo capítulo de Legacies y se lanzará antes de fin de año en su sitio, LegaciesDCAU. Las actualizaciones sobre futuras entregas también se pueden encontrar en su canal de YouTube, Watchtower Database, que se ocupa de todo lo relacionado con DC Animated Universe.

