El tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha sido filtrado

En internet se ha filtrado el primer avance de la nueva película de Marvel/Foto: Tech Radar

¡ALERTA DE SPOILER! El primer tráiler de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha sido filtrado en redes sociales y los fanáticos han quedado muy emocionados, por que finalmente vemos cómo muchas de las historias que vimos en las mini series de Disney Plus y las más recientes películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se están conectando de manera sorprendente.

El avance publicado en distintas plataformas confirman muchas de las especulaciones de los fans. Ya que durante los últimos días, previo al estreno de Spider-Man: No Way Home, se había comentado la posibilidad de que una de las escenas postcréditos de la película hiciera referencia a “In the Multiverse of Madness”.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Doctor Strange es un personaje importante en Spider-Man: No Way Home. Y aunque sabemos que la nueva película se estrenará hasta el siguiente año, es importante que antes de ver la secuela del Dr. Stephen Strange primero veas las mini series “WandaVision” y “What If”.

Tráiler filtrado de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (SPOILER)

La película Spider-Man 3 con Tom Holland finalmente han confirmado lo que todos ya especulaban, el comienzo del multiverso de Marvel. Y en la escena postcréditos de esta cinta que se estrenó este miércoles 15 de diciembre en México, ha mostrado lo que veremos en los siguientes filmes.

Aparentemente, el tráiler filtrado muestra que Doctor Strange in the Multiverse of Madness será la película con más importancia para el UCM en cuanto al argumento que presentará, ya que Doctor Strange tendrá relación directa con Wanda Maximoff alias Scarlet Witch.

Entre Stephen y Wanda hay una conexión mágica que escapa a la mayoría de los personajes que conforman el Universo Cinematográfico de Marvel. Esto podía haber sido intuido desde el final de WandaVision. De hecho, durante el último capítulo se especuló acerca de la aparición de Strange, cosa que no sucedió.

In the Multiverse of Madness mostrará mucho más de la fase 4 del UCM

Marvel ni Disney han publicado oficialmente el tráiler de Doctor Strange 2/Foto: Datos Jam

El Multiverso es el principal argumento de la fase 4 del UCM. Además de WandaVision, la mini serie de Loki también fue clave para llegar a este punto. En ella se retomó el tratamiento de las líneas temporales y apareció el personaje que, hasta el momento, las manejaba.

Fue Kang el Conquistador, quien se presenta no solo como el villano de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, sino también como uno de los principales adversarios de toda la narrativa. Y es muy probable, que en este sea el rival al vencer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta película de Marvel se estrenará el próximo 6 de mayo de 2022.

