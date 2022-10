“El teléfono del señor Harrigan” una película que no te puedes perder en Netflix

Netflix, tiene en su catálogo de contenido una amplia lista de series y películas que podrás disfrutar en compañía de tus amigos, ya que abarcan tramas que van desde la ciencia ficción hasta la comedia y el terror, por lo que elegir lo que quieres ver cada vez se ha vuelto más fácil.

Es por eso que en esta ocasión en La Verdad Noticias, traemos para ti una producción que te dejará con el ojo cuadrado, ya que dicha cinta pertenece a un afamado director de cine, por lo que cuenta con elementos fantásticos los cuales forman parte del estilo de este último.

Cabe mencionar que, la película que hoy te presentamos no entra en el género de terror ya que no incluye escenas que sean propias de él, pues no vas a encontrar fragmentos que involucren hechos sangrientos ni mucho menos de miedo o suspenso, pero lo que sí te podemos asegurar es que habrá algo de horror.

La película de Netflix que está entre lo más visto

Escena de la película "El teléfono del señor Harrigan"

Se trata nada más y nada menos que de “El teléfono del señor Harrigan”, dirigida por Stephen King, que narra la historia de un niño que pierde a su madre por lo que es criado por su padre, es por eso que entabla una gran amistad durante años con el señor Harrigan, quien es un hombre millonario.

Posteriormente ambos adquieren un Smartphone para estar comunicados, por lo que dicho aparato tiene un claro sentido dentro de la trama, el cual deberás conocer al ver esta cinta.

Te puede interesar: ¡Las 3 películas de Netflix más reproducidas del 2022 que no te puedes perder!

¿Qué películas recomiendan en Netflix 2022?

Escena de la película "La chica que lo tiene todo"

Además del filme antes mencionado, Netflix tiene buenas producciones que seguro te encantarán, algunas de ellas son “La chica que lo tiene todo”, “Rainbow” y “Blonde”, siendo esta última una especie de reinterpretación de la vida de la famosa modelo Marilyn Monroe.

Asimismo, no puedes perderte “Lou”, “Atenea” y “La escuela católica”, misma que abarca un tema fuerte como lo es la violencia a la mujer, que es llevada a cabo a mano de tres jóvenes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!