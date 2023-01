El segundo capítulo de "The last of us" causa memes y grandes reacciones

El segundo capítulo de "The last of us" ha dejado a todos en shock

La entrega del segundo capítulo de "The last of us" se estrenó la noche de ayer por HBO Max, y en esta ocasión dejó impactados a todos los seguidores del show. Muchas han sido las reacciones ante el capítulo y la gran mayoría de televidentes aseguran que les está encantando la adaptación del videojuego a la pantalla chica.

El capítulo dos de esta producción inspirada en el juego de la Playstation contó con grandes momentos de acción, suspenso y también drama, que llegó a un punto culminante al final del episodio y que ha dejado a todos en shock.

En La Verdad Noticias te traemos los detalles de por qué el segundo capítulo de "The last of us", encabezada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, ha sido tan bien recibido por los fanáticos del videojuego e internautas.

¿Qué pasó durante el segundo capítulo de The Last of Us?

En este capítulo ocurre una gran tragedia

En este capítulo, titulado "Infección", los personajes de Pedro (Joel) y Bella (Ellie) se disponen a enfrentar a unas criaturas denominadas "clickers", que son una consecuencia de la pandemia vivida 20 años atrás. Sin embargo, estas han sido asesinadas y la verdadera amenza son una horda de infectados que vienen detrás de ellos.

La gran sorpresa es que el personaje de Tess, interpretado por Ana Torv, ha sido mordida por un clicker y está herida. Tess decide sacrificarse y quedarse en el edificio para ella lidiar con los infectas, dándoles tiempo para huir a Joel y Ellie.

El final del capítulo da a entender que Tess ha muerto.

Te puede interesar: Bella Ramsey por poco rechaza protagonizar "The Last Of Us"

¿Cómo fue recibido este capítulo por los televidentes?

El segundo capítulo de la serie fue muy bien recibido

Las reacciones a este capítulo no se hicieron esperar y es que los internautas aseguran que esta adaptación le es fiel al videojuego y se encuentran felices con ello.

Si alguien tenía dudas con el capítulo 2 se confirma. La serie de HBO de The Last Of Us es la mejor adaptación de un videojuego que se ha hecho JAMÁS. Que barbaridad, los escenarios, los chasqueadores, el ambiente tenso durante el capítulo y la escena de Tess... wow brutal pic.twitter.com/RCxyOcD8Yb — ��Javi�� (@Woulfie_) January 23, 2023

Además, este final también ha generado bastantes memes y reacciones cómicas a todo lo sucedido. La emoción de los fans está a tope.

#TheLastOfUs

Yo tratando de no hacer ningún ruido durante toda la escena del museo como si estaba ahí con ellos y me podían oir los infectados. pic.twitter.com/MxzbrFdcar — AtomicMess (@SupertronicBish) January 23, 2023

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para no perderte las mejores noticias de actualidad.