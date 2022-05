El primer tráiler de She-Hulk demuestra que dos Hulks son mejores que uno

Ya tenemos el primer tráiler completo de "Moon Knight", que debutó durante los Cardinals . -Juego de comodines de los Rams en enero. El proyecto dirigido por Oscar Isaac será la primera serie del año para Marvel Studios, debutando en Disney+ el 30 de marzo.

Le seguirá "She-Hulk", que presenta a Tatiana Maslany en el papel principal. Protagonizando junto al alumno de "Orphan Black" está Mark Ruffalo, repitiendo su papel como Bruce Banner para su sexta aparición importante en MCU. Tim Roth también regresará como Abominación, quien protagonizó "The Incredible Hulk" y tuvo un cameo en "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Según Marvel , "She-Hulk" se centrará en Jennifer Walters (Maslany) y su carrera como abogada que "se especializa en casos legales orientados a los sobrehumanos". Durante el avance del primer vistazo del Día de Disney+ , vimos a Jennifer y Bruce en un anuncio de su bufete de abogados, que provocaba la famosa línea de Hulk: "No te gustaría cuando estoy enojado".

Probamos un poco más de la vida de Jennifer y su línea de trabajo en el primer tráiler oficial de "She-Hulk", que finalmente llegó.

El tráiler de She-Hulk nos presenta a Jennifer Walters

El primer tráiler de "She-Hulk" se lanzó durante los avances de Disney el martes 17 de mayo. Tatiana Maslany brilla en la vista previa, y finalmente podemos ver mejor a su personaje después del breve adelanto que obtuvimos durante el Día Disney + de 2021.

El tráiler nos dio una vista completa de Jennifer Walters (Maslany) en su forma She-Hulk, y aunque puede que no tenga el tamaño de Hulk de Bruce Banner, sigue siendo bastante amenazante.

También parece que va a haber un poco de alivio cómico en "She-Hulk", algo que aparece en "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" y "Hawkeye". Bruce y Jennifer parecen ser todo un equipo, y eso es gracias a la química innegable entre Maslany y Mark Ruffalo.

La aparición de Tim Roth en el tráiler también fue una grata sorpresa, y estamos emocionados de ver lo que estos tres traerán a la mesa cuando "She-Hulk" llegue a Disney+ el 17 de agosto.

