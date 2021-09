El primer tráiler de Hawkeye está arrasando con los fanáticos

Clint Barton (Jeremy Renner), el único Avenger original en conseguir su propia serie, finalmente tiene su tiempo para brillar con "Hawkeye" después de ser el segundo violín de sus súper amigos en tres películas de "Avengers".

Hawkeye ha sido molestado por los fanáticos de MCU durante casi 10 años, ya que parece ser el personaje con la menor cantidad para ofrecer en términos de salvar el día.

Clint no tiene superpoderes y usa un arco y una flecha de alta tecnología para someter a sus adversarios. Aunque su amiga cercana Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) tampoco tiene fuerza o habilidades sobrehumanas, por alguna razón, las bromas siempre parecen aterrizar en el arquero.

Ahora que Clint está en el centro de su propia serie, finalmente vemos que siempre ha sido digno de su papel en Los Vengadores. El nuevo tráiler nos permite saber qué ha estado haciendo Clint desde la última vez que lo vimos en "Avengers: Endgame".

En su última aparición en MCU, felizmente se reunió con su familia, que fue traída de regreso después del segundo chasquido, pero también estaba de luto por la muerte de Natasha. Sabemos que Clint es ahora un objetivo de la hermana de Natasha, Yelena Belova (Florence Pugh), de quien supimos en la escena posterior a los créditos de "Black Widow" que ahora está detrás del Avenger.

El primer avance de "Hawkeye" demuestra que esta serie no es una que los fanáticos de MCU deberían omitir, ya que Clint está obteniendo el reconocimiento que se merece.

Hawkeye mezcla lo antiguo con lo nuevo

El tráiler de 'Hawkeye' revela una aventura navideña de Marvel y es un gran adelanto de lo que vendrá con el arquero y su nueva protegida Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Según una entrevista de Entertainment Weekly, Renner nos dio una idea de lo que podemos esperar entre Clint y Kate. Como fan del famoso Avenger, Kate aparentemente trae una "avalancha de problemas" a la vida de Clint.

La mencionada Florence Pugh también está apareciendo, pero el elenco está aún más apilado que eso. Uniéndose al MCU está Vera Farmiga de la fama de "The Conjuring", quien interpretará a la madre de Kate. Brian d'Arcy James, Zahn McClarnon, Tony Dalton y Alaqua Cox también completan el elenco.

Queda por ver si veremos otras caras famosas de MCU en "Hawkeye". No hubo retornados fuera de Wanda y Vision en "WandaVision", mientras que "Loki" tampoco tuvo grandes cameos de MCU. "The Falcon and the Winter Soldier" presentó una breve aparición de James Rhodes (Don Cheadle) en el primer episodio, pero el resto de la serie no tuvo cameo.

Podemos esperar lo mismo de la serie en solitario de Clint si el nuevo programa sigue los pasos de su predecesor. Yelena podría ser la única que regresó, pero alguien con más antigüedad que ella en el MCU probablemente no aparecerá. Una cosa es segura: "Hawkeye" será una emoción para los fanáticos de MCU, y estamos felices de que el personaje finalmente sea el centro de atención.

Hawkeye ya tiene fecha de estreno en Disney+ el 24 de noviembre.

