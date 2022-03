El primer tráiler de Avatar 2 llegaría con el estreno de Doctor Strange 2

Según un informe de Hollywood Transom en The Ankler, el primer tráiler de la película de James Cameron, Avatar 2, se lanzará con el estreno de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', que llegará a los cines el 6 de mayo de 2022.

No se sabe mucho sobre la trama de Avatar 2. Lo que se ha confirmado es que los personajes principales, Jake Sully (interpretado por Sam Worthington) y Neytiri (interpretada por Zoe Saldaña), ahora tendrán su propia familia y estarán más unidos que nunca.

Se cree que los seres humanos regresarán al mundo de Pandora para terminar lo que comenzaron en la primera película, obligando a la familia de Jake y Neytiri a abandonar su hogar y buscar uno nuevo. También se establece el hecho de que estas secuelas explorarán diferentes lugares nunca antes vistos en Pandora, junto con nuevas culturas y criaturas.

Ha habido una cantidad increíble de rumores en torno a la próxima secuela de Avatar de Cameron durante años. Después de una serie de retrasos en el lanzamiento desde 2009, el presidente de 20th Century, Steve Asbell, promete que la nueva película llegará a los cines este diciembre.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, las mentes creativas detrás de la película insisten al público en general que no están preparados para lo que traerá. Recientemente, Saldaña dejó escapar que se emocionó hasta las lágrimas después de ver solo 20 minutos de Avatar 2.

Con este informe de que el primer tráiler finalmente se lanzará frente a la próxima película de Marvel Cinematic Universe en mayo, esto significa que pronto llegará el momento para que los fanáticos del cine comiencen a emocionarse.

Junto con los tráileres, generalmente vienen carteles y, en este caso, una verdadera revelación del título no estaría mal. Desde que Avatar abrió nuevos caminos en 2009, la gente se ha preguntado qué nuevas tecnologías de creación de mundos, desarrollo de personajes y creación de películas incorporarán sus secuelas.

Todas estas preguntas pueden responderse, o al menos insinuarse, si el primer tráiler de Avatar 2 aparece con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

