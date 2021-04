El nuevo tráiler de Loki confirma la participación de los Skrulls

Loki, la nueva serie de Marvel creada por Michael Waldron para la plataforma de streaming Disney+, contará con la participación de los Skrulls. Así lo ha confirmado el último avance de la serie publicado en YouTube.

Cuando el asgardiano es conducido a la sede de la Autoridad de Variación del Tiempo por primera vez, se puede ver a un Skrull, vestido con un chándal esperando en lo que parece ser un mostrador de recepción.

Después de su introducción en Capitana Marvel, los Skrulls han aparecido en dos escenas post créditos diferentes: una agregada al final de Spider-Man: Far From Home y otra en el último episodio de WandaVision.

Los Skrulls en el Universo Cinematográfico de Marvel

Gracias a sus habilidades para cambiar de forma, la introducción de Skrulls ha abierto todo tipo de nuevas capacidades de narración. De hecho, el escritor de Far From Home, Erik Sommers, sugirió previamente que cualquiera en el MCU podría ser miembro de la raza alienígena.

"Ciertamente es posible", dijo Sommers anteriormente a The Hollywood Reporter. "No escribimos nada específicamente y no hemos planeado nada personalmente, pero creo que ciertamente abre un mundo de posibilidades que es muy emocionante".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Loki está programado para llegar a Disney + el 11 de junio. ¿Qué otros personajes crees que podrían aparecer en la serie protagonizada por Hiddleston? ¡Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios!

