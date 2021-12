El libro de Boba Fett EP1: Guiños a Star Wars que no viste

El estreno de ‘El libro de Boba Fett’ fue el regalo perfecto para millones de fanáticos de Star Wars en estas épocas decembrinas, devolviéndonos a Tatooine y muchos lugares familiares de la saga.

Derivado de The Mandalorian, es posible que Fett y su asesino Fennec Shand se vean envueltos en temas de política galáctica más amplia en el futuro, pero por ahora, vimos un montón de referencias a las películas de la saga original.

Anteriormente La Verdad Noticias compartió con sus lectores el lugar preciso que ocupa El libro de Boba Fett en la cronología de Star Wars. Ahora veamos los easter eggs del universo Star Wars que quizás no viste en el episodio 1 de la serie.

Easter Eggs de Star Wars en ‘El libro de Boba Fett’

Temuera Morrison como Boba Fett

Todos deberíamos conocerlo a estas alturas, pero en caso de que te perdieras la trilogía de la precuela y la temporada 2 de The Mandalorian, ese es el increíblemente carismático actor Temuera Morrison interpretando a Boba Fett en la nueva serie de Disney+. Jeremy Bullock, quien interpretó a Boba Fett en las dos últimas películas de Star Wars, murió en 2020 a los 72 años.

Morrison hizo su debut en Star Wars en 2002 en El ataque de los clones en el que interpretó al padre de Boba, Jango Fett.

Ming-Na Wen como Fennec Shand

Boba Fett no es el único personaje que ha vuelto de entre los muertos. Ming-Na Wen está de regreso como el asesino Fennec Shand, quien fue rescatado del borde de la muerte después de ser herido de muerte en la primera temporada de The Mandalorian. Con una nueva oportunidad de vida, Fennec ahora sirve como la mano derecha de Boba mientras construye su imperio criminal.

Matt Berry como 8D8

El droide que ayuda a Boba y Fennec es 8D8, anteriormente el droide torturador de Jabba visto en El retorno del Jedi. En El libro de Boba Fett, Matt Berry le pone la voz, a quien reconocerás como el eternamente lascivo Laszlo Cravensworth de What We Do in the Shadows.

Flashbacks del ataque de los clones

Mientras se cura dentro de un tanque de bacta, Boba recuerda su planeta natal de Kamino, que se introdujo por primera vez en El ataque de los clones. Recordemos que Boba es un clon inalterado de su padre, Jango Fett, lo que significa que no envejece tan rápido como los otros clones. Su esperanza de vida es la misma que la de los humanos nacidos de forma natural.

Kamino era conocido como el hogar de los mejores científicos de clonación de la galaxia, razón por la cual la República los contrató para construir un ejército desarrollado artificialmente para luchar contra los Separatistas en las Guerras Clon. Para el momento de El libro de Boba Fett, las instalaciones de clonación desaparecieron, destruidas por el Imperio durante los eventos de la serie animada The Bad Batch.

El primer trauma de Boba fue la muerte de su padre en Geonosis. Fue decapitado por Mace Windu durante la primera batalla de las Guerras Clon. Puedes ver un flashback de él sosteniendo el casco de su padre en la arena de combate.

El pozo de Sarlacc

El monstruo sarlacc y Fett tienen una larga historia. Originalmente, Fett fue considerado muerto después de ser arrojado a sus fauces en El retorno del Jedi. Sin embargo, varios libros y cómics que ahora se consideran parte de la continuidad de Legends no canónica mostraron cómo sobrevivió mucho más allá de su aparente digestión. El Libro de Boba Fett finalmente nos da una versión canónica de la fuga de Boba, sobre la cual puedes leer más aquí.

El tanque de Bacta

Boba usa un tanque de bacta para tratar sus heridas. Si bien el aparato respiratorio puede recordar a Darth Vader, esta sustancia curativa está más estrechamente asociada con Luke Skywalker, quien necesitaba un poco de curación con bacta después de su pelea con el wampa en The Empire Strikes Back. El bacta es un recurso valioso en la galaxia, por lo que, naturalmente, a veces la gente se pelea por él.

Banda Max Rebo

La banda en el sórdido establecimiento Mos Espa, tocando un remix de la famosa música de cantina A New Hope, es Max Rebo Band de El retorno del Jedi. Supongo que encontraron un nuevo trabajo después de la muerte de Jabba. Dicho esto, esta es una banda mucho más pequeña que el grupo musical de 12 personas que tocó en El Palacio de Jabba.

Mos Espa

- El asentamiento de Tatooine en Mos Espa es una ubicación previamente establecida (y no es la misma que la ciudad que visita Luke en A New Hope, Mos Eisley). De hecho, es la ciudad natal de Anakin Skywalker, el sitio de gran parte de la parte de Tatooine de The Phantom Menace, incluida la carrera de cápsulas.

- Si bien no se permitían droides en la cantina Mos Eisley, la cantina de Madame Garsa Fwip usa astromecánicos para transportar bebidas, tal como Jabba obligó a R2-D2 a hacer en El retorno del Jedi.

¿Habías captado alguno de estos easter eggs en el episodio 1 de Boba Fett? Cuéntanos en los comentarios.

