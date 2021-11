El guión de "Gladiador 2" ya está terminado, anunció el director Ridley Scott

Han pasado más de dos décadas desde el estreno de la ganadora del Oscar, Gladiador de Ridley Scott, que permanece siendo una de las favoritas del público que espera el estreno de “Gladiador 2”.

En una entrevista con Deadline, Scott reveló que el guión para la secuela ya está terminado y continuará con el desarrollo de la cinta que fue protagonizada originalmente por Russell Crowe y Joaquin Phoenix.

Desde junio del 2020 se anunció que Ridley Scott ya estaba trabajando en el guión de secuela de “Gladiador” después de 20 años del estreno de la cinta original sobre Maximus y el emperador Commodus.

¿Cómo es el guión de "Gladiador 2"?

Gladiador 2 será diferente a la original

En entrevista, Scott dijo que el guion "Ya se ha escrito. Tenemos una buena huella, un lugar bueno y lógico a donde ir" y que tomará direcciones diferentes a la cinta original debido a que "no puedes simplemente hacer otra película tipo Gladiator".

"Tienes que seguir, hay suficientes componentes de la primera para tomar la pelota y continuar", explicó pero sin confirmar o negar los rumores sobre como Chris Hemsworthpodría ser el protagonista de la secuela de Gladiador.

Respecto a su cinta original, Scott dijo que "No era el mayor fanático de las epopeyas romanas de Hollywood. Se sentían artificiales" por lo que al momento de crear el guion para la suya se inspiró en el cuadro "For Those About to Die" de Gérôme.

A "Gladiador" de Scott se le ha atribuido el mérito de despertar el interés por la historia entre el público general, mientras que la secuela ha hecho lo mismo por el futuro de los personajes ficticios creados en la primera entrega.

¿Cuándo estrena "Gladiador 2" de Ridley Scott?

Gladiador 2 aún no tiene fecha de estreno

Como te hemos compartido en La Verdad Noticias, hasta el momento no se ha revelado una fecha de estreno para "Gladiador 2" o incluso cuando empezaría la producción de la nueva epopeya de Riddley Scott.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!