'El futuro de...', la nueva docuserie de Netflix que promete ser un éxito

La nueva docuserie con tema futurista promete ser un éxito para la plataforma.

Netflix continúa apostando por atractivo contenido que entretenga a sus más de 220 millones de suscriptores y para prueba de ello tenemos la llegada de ‘El futuro de…’ al extenso y variado catálogo de series, películas y documentales de la plataforma de streaming.

Presentada como una docuserie futurista estadounidense, este proyecto producido por The Verge y Vox Media Studios tiene como narradora en su idioma original a la actriz Jurnee Smollett, conocida por dar vida a Black Canary en la cinta Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

En lo que respecta a la trama, se sabe que ‘El futuro de…’ hablará sobre las maravillas que la tecnología podrá hacer por el humano en un futuro como ayudarnos a entender el significado de los ladridos del perro, la creación de un árbol con Wi-Fi, encontrar al amor de tu vida con solo colocar ciertos datos y los viajes al espacio.

Un nuevo episodio de 'El futuro de...' cada martes

Los episodios restantes serán publicados cada martes.

Cabe destacar que los primeros seis episodios de esta nueva y emocionante serie futurista ya se encuentran disponibles. No obstante, debes de saber que los otros seis restantes serán publicados de manera semanal en la plataforma, empezando el próximo 28 de junio.

De esta manera, el gigante del streaming busca captar la atención de quienes están obsesionados por saber que depara el futuro, el cual ha sido presentado como un universo lleno de tecnología, misma que hace que la vida del hombre sea más fácil que nunca.

