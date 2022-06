“El futuro de…” la nueva e impactante serie documental de Netflix

El futuro de… (The Future of) es una nueva serie documental de Netflix sobre lo que vendrá en materia tecnológica: smarthpones, casas inteligentes, etc. Sin embargo esto apenas es el inicio, ya que la tecnología pretende cambiar la manera de comer, de tratar las enfermedades y todo lo que hagamos en el día a día.

El tráiler se publicó el día 13 de junio en Youtube, en este podemos ver que nos mostraran como avanza la tecnología tan rápidamente que nisiquiera nos damos cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas.

"Podemos, y debemos, esperar más del futuro que la distopía prometida en la ciencia ficción actual. "The Future Of..." revelará predicciones sorprendentes y personales sobre el resto de nuestras vidas y las vidas de las generaciones venideras.

Tráiler de “El futuro de…” en Netflix

Las series futuristas han tenido una gran recibimiento por parte de los amantes del streaming, tal es el caso de Black Mirror, la cual está a punto de publicar su sexta temporada.

Ahora veremos un documental alejado de la ficción lo cual podría ser aún mas atemorizante ya que los avances tecnologicos están a la vuelta de la esquina.

Tal vez te interese.- Netflix: Las 10 series más vistas de la plataforma en 2020

Documentales de Netflix 2022

Documentales de Netflix 2022

Si quieres pasar un buen rato viendo series documentales de Netflix, aqui te dejamos un par de opciones.

Ciberinfierno.

El misterio de Marilyn Monroe.

Las cintas de John Wayne Gacy.

Nuestros grandiosos parques nacionales.

No confíes en nadie.

Los diarios de Andy Warhol.

El estafador de Tinder.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.