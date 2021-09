Él es Jabari Banks, actor que Will Smith presentó para El príncipe del rap

El Príncipe del Rap ya tiene nuevo protagonista, el actor Jabari Banks, quien ha sido tendencia desde que el propio Will Smith le informó en una videoconferencia que había sido elegido para el personaje en el reboot de la clásica serie de los noventas.

“Es un absoluto placer conocerte y estar en directo contigo. Desde la parte más profunda de mi corazón quiero darte la enhorabuena: tienes el papel de príncipe de Bel-Air”, le dijo Smith al jóven intérprete en un video difundido este miércoles.

La Verdad Noticias te comparte los detalles sobre quién es Jabari Banks y cómo fue elegido para la nueva serie del Príncipe de Bel-Air, que tendrá dos temporadas, según se ha dado a conocer.

¿Quién es Jabari Banks?

Instagram.

Jabari estudió teatro musical en la Universidad de Artes de Filadelfia, de donde se graduó en el año 2020. También se desempeña como compositor, cantante, rapero y jugador de básquetbol, por lo que al parecer no pudo haber mejor elección para dar nueva vida al personaje.

En el video en el que recibió la noticia, el propio Jabari explicó que su papá fue la primera persona que le contó sobre el papel y lo motivó a que se presentara a la audición.

“Mi padre me envió, me dijo que lo hiciera, yo le dije que las audiciones no funcionan así”, dijo el incrédulo joven a Will Smith al escuchar la noticias, que será un gran impulso a su carrera.

De acuerdo con la página en IMDb de Jabari, El príncipe de Bel-Air será su primera aparición en pantalla.

El Príncipe del rap reunión

Los actores originales se reunieron para celebrar 30 años del estreno de la serie.

El elenco principal de la serie estrenada en 1990 se reunió en un programa especial para HBO Max, encabezado por Will Smith, que despertó la nostalgia de los fans.

Además de Will Smith, también participaron Daphne Maxwell Reid (La tía Vivian), Karyn Parsons )Hilary), Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashley) y Joseph Marcell (Geoffrey).

El reboot de El príncipe del rap con Jabari Banks aún no tiene fecha de estreno, pero se sabe que Will Smith será productor y que los episodios durarán una hora, en un giro de la comedia a un nuevo show más cercano al drama.

