El episodio de The Office que envió a un miembro del elenco al HOSPITAL

Aparte de algunas de las bromas, lo que está en juego en The Office no suele implicar peligro físico; es una comedia de situación de falso documental, no un thriller de acción.

El conflicto generalmente gira en torno a lo que se esperaría en cualquier oficina de la vida real: relaciones (platónicas o de otro tipo), elegir si ceder o no a los caprichos corporativos, los salarios y las promociones, ese tipo de cosas son el tema central de The Office.

Nada de eso suena emocionante en el papel, pero The Office no se habría convertido en la sensación de la cultura pop que lo hizo si estos conflictos discretos no se hubieran hecho de manera excelente.

The Office gira en torno a Michael Scoot y su equipo de trabajo

Teniendo en cuenta las apuestas de cuello blanco, tiene sentido que la mayor parte del espectáculo tenga lugar en los confines de la oficina titular, con citas ocasionales en el almacén o en la casa de alguien para una fiesta.

Sin embargo, de vez en cuando, The Office se arriesga y coloca al elenco en un lugar más "exótico". Tal es el caso de "Beach Games", filmado en el Centro Recreativo Hansen Dam en Los Ángeles, aunque, por supuesto, representa una playa en un lago cerca de Scranton, Pensilvania, locación de la serie.

En el episodio del 4 de noviembre de 2020 de su podcast, Office Ladies, Angela Kinsey y Jenna Fischer, quienes interpretan a Angela y Pam, respectivamente, hablaron sobre "Beach Games" y los desafíos que planteaba al elenco.

Tanto los personajes como los actores estaban fuera de su "entorno natural", por así decirlo, lo que lo convirtió en un momento memorable en el set. Según Kinsey y Fischer, uno de sus compañeros de reparto incluso tuvo que ser enviado al hospital durante el rodaje.

Una hospitalización, dos heridos en The Office

En "Beach Games", Michael Scott (Steve Carell) lleva a sus empleados de Dunder Mifflin a la playa porque podría estar asumiendo un nuevo trabajo pronto y quiere asegurarse de elegir el reemplazo adecuado.

Su método: enfrentar a los contendientes entre sí como si estuvieran en Survivor y examinar sus habilidades de liderazgo desde el margen, sin que ellos lo sepan. Es una forma extremadamente tonta e inmadura de hacerlo, lo que quiere decir que es una forma extremadamente propia de Michael Scott de hacerlo.

Uno de los eventos del día es un simulacro de lucha de sumo, enfrentando a Dwight (Rainn Wilson) contra Andy (Ed Helms) y Jim (John Krasinski) contra Stanley (Leslie David Baker) en la tercera temporada de la serie.

En Office Ladies, Kinsey y Fischer señalan que la hospitalización fue el resultado de una pelea de sumo entre Dwight y Stanley; en una escena eliminada. Wilson tiró a Baker al suelo y pateó un victorioso parche de arena en medio de su alegría triunfal, consiguiendo algo de eso en los ojos de Leslie David Baker.

La arena raspó la córnea de Baker, dejándolo incapaz de permanecer en el set. Se fue al hospital, lo arreglaron lo mejor que pudo y regresó al set para terminar de filmar. Un "soldado" de hecho, como lo llama Kinsey.

Las ex actrices de Office mencionaron otra lesión en el set que, afortunadamente, no resultó en una segunda hospitalización. Hay una escena en la que Dwight y Andy van afuera del ring de sumo, todavía con sus trajes hinchados, y este último agita los brazos con demasiada fuerza. Helms terminó no solo astillando un clavo, sino rompiéndolo por completo.

"Beach Games" de The Office fue un episodio de la temporada 3

Cuando pidió que se detuviera, todos se burlaron de él por quejarse de una uña rota, sin darse cuenta de la gravedad de la lesión. Las cosas finalmente se calmaron y el dedo de Helms fue vendado, lo que permitió que continuara la filmación.

Como dicen, "El espectáculo debe continuar". Baker y Helms probablemente tenían el mantra en mente en el momento de sus respectivas lesiones. Afortunadamente, ninguno de los dos casos fue lo suficientemente serio como para poner en peligro a los actores, y al final ambos se portaron bien al respecto.

¿Es "Beach Games" uno de tus episodios favoritos de The Office? Puedes leer más datos curiosos sobre ese capítulo en La Verdad Noticias.

