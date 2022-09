El documental del juicio de Amber Heard y Johnny Depp llega en septiembre

El polémico y mediático juicio de difamación seguirá dando de que hablar.

Discovery+ dio a conocer por medio de un comunicado de prensa que ‘Johnny vs Amber: The US Trial’, la miniserie documental de dos partes que estudia el mediático y controversial juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, se estrenará el lunes 19 de septiembre.

Según lo declarado por Warner Bros. Discovery, la serie es una continuación de ‘Johnny vs Amber’, documental que abordó la demanda por difamación que se llevó a cabo en Reino Unido a finales del 2020. Ahora, ‘Johnny vs Amber: The US Trial’ mostrará información sobre detalles íntimos al juicio de Virginia a los que tuvo acceso en exclusiva.

'Johnny vs Amber: The US Trial' se estrenará el próximo 19 de septiembre en Discovery+.

“Ofrece un relato forense de la evidencia clave y los puntos de inflexión del caso de ambos lados, lo que permite a los espectadores tomar sus propias decisiones sobre a quién creer”, dice Discovery+ sobre su nuevo documental, mismo que promete ser un rotundo éxito.

Asimismo, se reveló que el primer episodio contará la infancia abusiva que sufrió Johnny Depp y su dependencia a las drogas, así como el proceso de sus abogados para defenderlo en este caso. El segundo episodio hablará sobre Amber Heard y sus acusaciones, así como su matrimonio fallido con el actor y como fue satanizada en redes sociales.

Caso Heard-Depp llega a La Ley y el Orden

La temporada 24 de 'La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales' tendrá un episodio inspirado en el juicio de difamación de la pareja.

Cabe destacar que este no es el único proyecto televisivo que abordará el mediático juicio de difamación entre Amber Heard y Johnny Depp. Hace un par de semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la serie 'La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales' hablará sobre ello en un episodio de la temporada 24, próxima a estrenarse.

De acuerdo a información compartida por ET Canadá, los personajes principales llevarán por nombre Kelsey y Austin pero aún se desconoce la trama. En lo que respecta al rodaje, este se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York y contó con la participación de la actriz Mariska Hargitay como la detective Olivia Benson.

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

La actriz acusó indirectamente a su pareja de ejercer violencia doméstica en su contra, pero el jurado determinó que se trataba de una difamación.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por un artículo de opinión que publicó en The Washington Post a finales de 2018, en el cual lo acusaba indirectamente de violencia doméstica. Tras seis semanas de juicio, el jurado determinó que se trataba de una difamación y ahora la actriz de Aquaman deberá pagar 10.4 millones de dólares como sanción.

