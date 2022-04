El director de fotografía de Moon Knight habla sobre la serie, el UCM y mucho más

Con más de 60 créditos que abarcan su carrera de 30 años en cine y televisión, el director de fotografía Gregory Middleton ha filmado proyectos en varios géneros, incluidos dramas ("The Killing"), ciencia ficción ("Fringe"), fantasías de acción ("Game of Thrones"), y series de superhéroes ("Watchmen"). Su experiencia en este último género fue útil cuando el productor ejecutivo y director Mohamed Diab buscaba un director de fotografía para hacer realidad su visión de la serie de Marvel Studios "Moon Knight", pero fue la naturaleza compleja de "Watchmen" lo que despertó el interés del cineasta.

Transmitido exclusivamente en Disney Plus, "Moon Knight" sigue el desgarrador camino de Marc Spector, un ex marine estadounidense y mercenario que intenta navegar circunstancias peligrosas mientras lidia con un trastorno de identidad disociativo. Como tal, Spector vive parte de su vida como Steven Grant, un novato ex trabajador de la tienda de regalos del museo egipcio en Londres que reconoce la presencia de Marc pero lucha por ceder su personalidad a Marc en asuntos urgentes.

Eso es especialmente un problema ya que sirven como el avatar de Khonshu (voz de F. Murray Abraham), el dios egipcio de la luna, lo que le da a Marc/Steven la capacidad de invocar el traje y los poderes del superhéroe Moon Knight, o una variación de él conocido como el Sr. Caballero. Juntos deben detener al peligroso líder de la secta y antiguo avatar de Khonshu, Arthur Harrow (Ethan Hawke), que busca despertar al dios egipcio Ammit para causar estragos en todo el mundo.

Transmitido exclusivamente en Disney Plus, "Moon Knight" se compone de seis capítulos, con los episodios 1, 3, 5 y 6 dirigidos por Diab y Middleton como director de fotografía. Para los Episodios 2 y 4, el equipo de directores Aaron Moorhead y Justin Benson están a la cabeza, con Andrew Droz Palermo asumiendo las funciones de director de fotografía. En una entrevista exclusiva con Looper, Gregory Middleton recordó su colaboración con Diab e Isaac, así como el impacto que las películas anteriores de MCU tuvieron en él.

Cómo Watchmen puso a Middleton en el radar de Diab

Cómo Watchmen puso a Middleton en el radar de Diab.

"Moon Knight" realmente cubre todo el espectro en términos del tipo de acción que esperarías de una serie de superhéroes, pero también deja un gran espacio para el desarrollo del personaje. ¿Qué fue más importante para que obtuvieras el trabajo? ¿Fue tu trabajo en "Game of Thrones" y "Watchmen" o podría remontarse a "The Killing", porque es un drama de personajes intenso?

Muchas gracias por mencionar "The Killing" porque estoy orgulloso de mi trabajo en ese programa y también de la cantidad de personajes que hay allí. Nunca antes había trabajado para Marvel, y el programa "Watchmen" es lo que más me llamó la atención, debido al elemento alucinante, especialmente el Episodio 6, fue un viaje a través del sueño febril de alguien. Esa fue una de las razones por las que estaba en la lista corta de Mohamed de personas para entrevistar para el proyecto.

Todos esos programas, mencionaste los tres, la parte más interesante de ellos es que están impulsados por los personajes. La trama sale del personaje. "Moon Knight", en particular, se trata de alguien que esencialmente está reconciliando dos partes diferentes de sí mismo. Es toda una trama que sale del personaje. Es muy inteligente con la ayuda de Ethan y los escritores, Mohamed, Justin y Aaron, envolver al personaje de Ethan en otro pliegue de eso. Al ser un antiguo avatar, es un cuento con moraleja, y estoy muy entusiasmado con las historias que surgen de eso porque el drama se trata tanto de comprender a las personas como de contar una historia. Si eso es parte del motor que impulsa la historia, por lo general, es mucho más atractivo.

Middleton se inspiró en tomas en The Winter Soldier y Avengers

Middleton se inspiró en tomas en The Winter Soldier y Avengers

Dado que Marvel Cinematic Universe se remonta a 2008 con "Iron Man", me pregunto si has estado atento al MCU desde lejos. Hay muchas películas para ver, pero ¿recuerdas alguna toma específica que te haya inspirado?

Lo que es interesante, en realidad, es que he visto todas las películas... y algunos de mis momentos favoritos son los momentos con los personajes. Puedo pensar en Steve Rogers y Natasha (Romanoff) y la camioneta en "The Winter Soldier", hablando sobre lo que es ser un espía, y (Natasha diciendo en efecto), "Creo que estás en el negocio equivocado , Rogers". Eso es lo que más me interesa.

Hay una toma increíble en la primera "Vengadores" de Seamus McGarvey, (que es) justo en el momento en que muere (el Agente) Coulson, y es eso de un panel cómico. Tenemos a Iron Man en primer plano y el sol entra por la parte rota del Helicarrier. Tienes a los tres compuestos y es un marco de cómic real, que [es] una forma de llevar un poco del arte de la competencia y partes de los cómics al ámbito del cine, sin que sea exagerado y ser un esclavo de ella. Esa es una de las cosas de una adaptación. Es honrar esa obra de arte y usarla de una manera para ayudar a formarla que también funcionará dentro de la narración cinematográfica, y hay algunos problemas sorprendentes como ese.

A Middleton le encanta cómo Moon Knight se basa en los personajes

A Middleton le encanta cómo Moon Knight se basa en los personajes.

Después de haber visto todas las películas de MCU, ¿también eras lector de cómics? ¿Fue ese el ímpetu de este gran impulso general para involucrarse en una película basada en un cómic?

El género de la historia es secundario a lo que trata la historia. Los géneros como este, puedes contar una historia sobre esto de una manera realmente fantástica, lo que no puedes hacer en muchos otros medios, y aun así puede ser muy conmovedor y humano. No le quita eso, y eso es lo que podrían hacer los cómics. Eso es lo que, incluso de alguna manera, estaba haciendo "Watchmen", tratar de humanizar y mostrar los problemas con esos personajes... Es como si estuvieras jugando en una caja de arena de un idioma conocido, pero también estás contando un cierto específico. tipo de historia

Con "Moon Knight" siendo tan centrado en los personajes en ese entorno limitado, encontré esa oportunidad increíblemente emocionante, porque podría ser realmente única en muchos sentidos, tanto visualmente como desde el punto de vista. Alguien dijo una vez: "Si vas a pensar en hacer un proyecto cinematográfico o de televisión, hay tres cosas en las que pensar: ¿Por qué contar la historia ahora, por qué contarla de esta manera y por qué contarla ahora?". Hacer esta historia desde la perspectiva del personaje, es una elección increíble de (showrunner) Jeremy (Slater) y todos la aceptaron de todo corazón. Es una parte increíble de eso.

Middleton está fascinado por la creatividad única de Diab

Middleton está fascinado por la creatividad única de Diab.

Trabajas en tus cuatro episodios Mohamed Diab, con quien hablé al comienzo de la temporada. Me pregunto qué puntos de vista aportó a la miniserie, sus puntos de vista culturales únicos, ya que es un director egipcio. ¿Qué aprendiste de Mohamed que quizás no hayas aprendido de otros directores con los que trabajaste?

Es un personaje fascinante y un verdadero genio. Él, como egipcio, quería asegurarse de que su cultura y otras ciudades y todo estuviera representado de una manera que fuera cosmopolita y completa, como estoy seguro de que les dijo, y no solo como si fuera un desierto y una pala y ese tipo de cosa No solo eso, sino que lo que pasa con sus películas es que, cuando vi "Clash" y "Amira", que creo que es increíble, es un verdadero humanista. Está realmente interesado en lo que mueve a la gente y crea sus historias sobre los conflictos que surgen cuando las personas tienen ideas diferentes sobre sí mismas o cuando están en conflicto. Esta es una historia sobre exactamente eso. Cuando vi [las películas, estaba] como, "Oh, ahora sé por qué lo eligieron para esto", porque tienes que estar seguro de eso para contar esta historia realmente bien.

La otra cosa fascinante de él como persona creativa es que es una de esas personas que siempre puede acceder a esa parte izquierda de su cerebro creativo y siempre busca otra forma de conectar las cosas de alguna manera, lo que a veces puede ser un poco tarde. en el día, lo que puede causar algunas preocupaciones cuando estoy en el set y de repente estoy haciendo una escena en un lugar diferente, pero también es una habilidad increíble poder hacer eso constantemente. Es... casi como el cerebro de un escritor, en términos de cómo conectas cosas que resonarán en la audiencia. El verdadero truco de la dirección es contar una historia de forma que la recuerdes y te resulte clara sin que parezca demasiado obvia.

Anatomía de una escena

Anatomía de una escena.

¿Hay homenajes visuales específicos en "Moon Knight" del cómic de la serie, y también, tenías una escena favorita? Creo que mi favorito hasta ahora está en el Episodio 3, en la escena donde el Caballero Luna salta y su capa se despliega en forma de media luna.

Una cosa sobre el proyecto es que cada departamento y cada persona creativa lee todos los cómics y mira todo el material. Lo bueno es que todos aportan sus propias ideas sobre cómo hacer que parte de esto cobre vida. (El coordinador de dobles) Livi (Schneider) y yo estábamos trabajando en esa escena [de la capa creciente], y le dije: "Deberíamos ponerlo en la cima de la pirámide. Todavía no tenemos la capa de la Luna en el programa, y estamos buscando una oportunidad para hacer eso. Él dijo: "Oh, bueno, si esta pelea sigue así, podríamos llevarlo allí".

Luego, le propusimos la idea a Mohamed, y él dijo: "Oh, sí, sí. Bueno, entonces, podemos conseguir esto y es una oportunidad para hacer aquello". Todos teníamos esa imagen. Tenemos que meter esto en alguna parte. Es como, "¿Cómo encajamos?" Entre Pat (Vo), nuestro increíble coordinador de peleas, y Livi, lo resolvimos y dijimos: "Oh, sí, podemos hacer esto, y luego podemos saltar y descubrir cómo hacer todo eso".

Middleton se maravilló con el trabajo de Isaac

Middleton se maravilló con el trabajo de Isaac.

Mohamed comentó lo gran colaborador que es Oscar Isaac. ¿Compartieron ideas entre ustedes?

Fue (diferente) debido a COVID. Normalmente en las películas, podría verlo después del trabajo, pero debido a COVID, todos tuvimos que mantenernos separados. Lo que pasa con Oscar fue el trabajo pesado que tuvo que hacer para descubrir cómo interpretar a estos dos personajes, cómo diferenciarlos y también ser la misma persona y cómo mapear este viaje. No deberías subestimar el esfuerzo que implica descubrir cómo actuar [como] dos jugadores que juegan uno contra el otro, que tienen sus propios viajes únicos. Es el doble de trabajo. Además, tienes que programar a alguien más; en este caso, su hermano, Mike (Hernandez), para interpretar a esa persona mientras hace una actuación.

Muchas de nuestras cosas tenían que ver con el bloqueo de cuando estábamos descifrando la escena. Al final del día, Mohamed, él y yo diríamos: "Está bien, ¿quieres empezar con Steven mañana? Tiene sentido. Oh, sí, Steven es el que conducirá la escena. ¿Quién dictará más cómo la escena se realiza y adónde van?" Luego, elegiríamos ese personaje primero porque solo podemos convertirlo una vez en el personaje. No puedes ir y venir 20 veces al día.

(Eso fue una buena parte), y él es un colaborador increíble y un gran narrador de historias por su cuenta. Está pensando en la historia, no solo en cómo hacer que tenga sentido para el primer personaje. Bloquear con él también es una de las cosas más divertidas: "Está bien, ¿qué haría Mark aquí? ¿Y qué haría Steven aquí? ¿Y cómo harían eso?". Empezamos a tener una idea de lo que es cada personaje y dicen: "Bueno, si esto sucede, entonces tal vez deberíamos hacer esta toma con esta técnica, tal vez este es el control de movimiento de los dos juntos, porque ahora, tal vez Marc está conduciendo esto y Steven lo está persiguiendo".

¿Tienes una lista de deseos de otros proyectos de personajes de Marvel en los que te gustaría trabajar en el futuro?

¿Quién sabe? Hay una serie de varios personajes sobrenaturales, como "The Midnight Suns", que son algunos de ellos juntos. Eso podría ser realmente fascinante. Me encantaría ver a Moon Knight y Oscar con otros personajes porque es un personaje tan interesante que me encantaría verlo interactuar con todo tipo de estos otros personajes increíbles.

Moon Knight de Marvel se transmite exclusivamente en Disney Plus, con nuevos episodios que se estrenan todos los miércoles hasta el 4 de mayo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!