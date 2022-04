El director de The Bad Guys, Pierre Perifel, explica por qué la carrera por la animación fotorrealista ha terminado

Pierre Perifel, un animador veterano de películas como "Kung Fu Panda", "Monsters vs. Aliens" y "Shrek Forever After", hace su debut como director de largometrajes con "The Bad Guys", una película familiar animada por computadora que pone un grupo de criminales animales antropomorfizados al frente y al centro.

La película equilibra travesuras llenas de acción, humor estruendoso y un mensaje conmovedor sobre la aceptación para crear una historia que disfrutarán tanto niños como adultos.

Pero Perifel también ideó un aspecto visualmente impresionante para la película que garantiza que se destaque de otras películas animadas recientes.

La animación de The Bad Guys ha llegado a la pantalla grande.

Los espectadores notarán que aunque los personajes son tan animados e interesantes como los de cualquier otro proyecto animado, los personajes de "The Bad Guys" no son fotorrealistas.

En cambio, se representan con una calidad de dibujo estilizada, casi de libro de cuentos. Combinado con los fondos pictóricos, hace que la película sea un festín para los ojos.

En una conversación exclusiva con Looper, Perifel explicó cómo llegó al estilo de animación de "The Bad Guys" y por qué cree que la animación no necesita ser fotorrealista para causar impacto.

El objetivo de Perifel era crear imágenes ilustradas y estilizadas

Pierre Perifel señaló que si bien sus influencias, que incluyen novelas gráficas francesas y anime y manga japoneses, guiaron el desarrollo de la apariencia de "The Bad Guys", también invirtió en hacer algo visualmente diferente a muchas otras películas animadas de los últimos años. años.

"Tengo una formación clásica en términos de dibujo, ilustración y animación", compartió Perifel, "y quería ver que el CG fuera un poco más estilizado de lo que tendemos a ver una y otra vez, donde es una representación realista y el mismo estilo de diseño de personajes que tienen DreamWorks, Disney, Pixar e Illumination.

Todos hemos estado haciendo eso durante mucho tiempo y siento que necesitábamos algo un poco diferente.

"Podías ver que también es una tendencia que está creciendo, comenzando con '[Spider-Man: Into the] Spider-Verse', pero 'The Mitchells [vs. the Machines]' hizo eso y lo estamos haciendo", dijo Perifel. agregado.

"La idea [para 'The Bad Guys'] era obtener una imagen que se sintiera un poco más ilustrada, un poco más simple de ver, un poco más estilizada con capas de animación 2D y una apariencia estilizada, texturas pictóricas y algo línea de trabajo allí".

Perifel indicó que ahora que la animación fotorrealista ha tenido su momento en el centro de atención, espera que más películas animadas abarquen todas las posibilidades visuales que el medio tiene para ofrecer.

"La carrera por el fotorrealismo en el mundo CG ha terminado", observó Perifel. "Lo logramos, a excepción de las compañías [de efectos visuales] que están haciendo efectos para películas de acción en vivo, pero para los productos de animación o animación de televisión, ¿cuál es el punto? Podemos ir y realmente tratar de sumergirnos en diferentes looks y estilos".

"The Bad Guys" se estrena exclusivamente en los cines el 22 de abril.

