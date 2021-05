El director de Spiral revela por qué “Billy” de Saw no está en la nueva secuela

Dirigida por Darren Lynn Bousman, quien también dirigió Saw II, Saw III y Saw IV, Spiral se centra en un nuevo oficial de policía, interpretado por Chris Rock, que se encuentra investigando el trabajo de lo que parece ser un imitador de Jigsaw.

Mientras que las películas anteriores habían presentado la obra del propio Jigsaw (Tobin Bell) o de sus propios aprendices que tenían acceso a la marioneta "Billy". Esta vez, el nuevo asesino tiene un muñeco nuevo.

Representado como un cerdo con el uniforme de un oficial de policía, el nuevo títere se aleja del icónico títere Billy. Sin embargo, la marioneta de Saw, irónicamente, la silueta de su mejilla es lo que le dio el nombre a la nueva película.

La razón por la que Billy no está en la nueva secuela.

Aún así, la franquicia de terror está cambiando de marca e identidad, lo que según Bousman es lo que precipitó el cambio. "Esto no es Saw 9", dijo Bousman a Radio Times. "No quería insultar a los fans tratando de hacer otro Jigsaw porque solo hay un Tobin Bell”.

“Así que, para mí, quería ir de una manera completamente diferente. Quería que el asesino fuera diferente. Entonces, cuando comienzas a recorrer ese camino, tienes que cambiarlo todo. Porque si estás intercambiando Jigsaw, también tienes que cambiar el muñeco".

Probablemente tampoco esté de más que el personaje de Chris Rock siendo un policía signifique que el títere de policía cerdito es mucho más personal para él, y muestra que el asesino imitador se ha interesado activamente en la investigación de sus payasadas.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Spiral: From the Book of Saw, llegará a los cines el viernes 14 de mayo.

