El director de Scream 5 confirma que la película está terminada

Con poco más de seis meses antes del lanzamiento de la nueva película de Scream, técnicamente la quinta de la franquicia, pero esta vez simplemente titulada "Scream", ¡uno de los directores de la película ha confirmado que está lista!

Tyler Gillett, uno de los miembros de "Radio Silence" que dirigió la nueva entrega de la saga, se dirigió a Instagram anunciando: "Película terminada. Prometo que valdrá la pena la espera #SCREAM".

No llamar a la película Scream 5 es un gran cambio para toda la serie, pero la falta de un número en el título no es solo para evitar asustar al público que no ha visto cuatro películas de antemano, sino que tiene vínculos con la película en sí.

"Este es el quinto... sin embargo, no es Scream 5", dijo la actriz Courteney Cox en una entrevista en The Drew Barrymore Show. "Esto es Scream. Los directores son increíbles, lo están haciendo absolutamente bien. Es moderno. Da miedo. Es solo un nuevo Scream".

Tyler Gillett colabora con su codirector de Ready Or Not Matt Bettinelli-Olpin en la película, lo que los convierte en los primeros directores que no son Wes Craven en dirigir una película de la serie Scream.

El talentoso elenco de Scream 5

Cox repetirá su papel de Gale Weathers para la nueva película de Scream, protagonizada junto a otros miembros del elenco que regresan, Neve Campbell como Sidney Prescott, David Arquette como Dewey Riley y Marley Shelton como la ayudante Judy Hicks.

Quaid lidera una lista extendida de recién llegados que aparecerán en la película que también incluye a Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown y Mikey Madison.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el nuevo Scream está programado para debutar en los cines el 14 de enero de 2022. Esta será la quinta entrega de la saga después de los exitosos ‘Scream. Vigila quién llama’ (1996), ‘Scream 2’ (1997), ‘Scream 3’ (2000) y ‘Scream 4’ (2011).

