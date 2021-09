El director de Juno estuvo detrás de estos episodios de "The Office"

La serie tuvo un comienzo difícil, sufriendo de historias mediocres y bajos índices de audiencia. Sin embargo, gracias al giro estrella de Carell en "The 40-Year-Old-Virgin", el programa ganó popularidad en su segunda temporada y tuvo un total de nueve, transmitiendo su final de serie en mayo de 2013.

"The Office" no solo consolidó a Carell como un producto candente, sino que lanzó las carreras de John Krasinski, Mindy Kaling (quien también se desempeñó como escritora en el programa), Jenna Fischer, Craig Robinson y Ed Helms. "The Office" también contó con estrellas de cine de renombre en papeles invitados o recurrentes, incluidos Kathy Bates, Idris Elba, Jack Black, James Spader y Will Ferrell.

La exitosa serie también atrapó a los pesos pesados de Hollywood Harold Ramis, Amy Heckerling y J.J. Abrams para dirigir diferentes episodios. Además, dos episodios de "The Office" fueron dirigidos por el director de "Juno" Jason Reitman.

Jason Reitman dirigió dos episodios de The Office

Jason Reitman dirigió dos episodios de The Office

Jason Reitman, hijo del afamado director y productor Ivan Reitman ("Meatballs", "Stripes", "Ghostbusters"), dirigió dos episodios de "The Office". Justo antes del lanzamiento de "Juno", la amistad fuera de la pantalla de Reitman con Rainn Wilson (Dwight Schrute) y John Krasinski probablemente influyó en la decisión de que el director dirigiera el "Anuncio local" de la cuarta temporada.

En el episodio 9, Michael Scott recluta a sus empleados para ayudar a crear un comercial para la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin. Aunque la oficina corporativa finalmente rechaza el debut como director de Michael en favor de un anuncio más pulido, su proyecto terminado resulta bastante bueno, mezclando efectivamente el negocio de vender papel con un toque personal.

Reitman regresó a "The Office" para la temporada 5, episodio 9 ("Frame Toby"). La relación de confrontación entre el representante de recursos humanos de Scranton, Toby Flenderson (Paul Lieberstein) y Michael llega a un punto álgido cuando Michael hace todo lo posible para tratar de que su colega sea despedido.

Michael intenta y posteriormente falla en acusar a Toby de infracciones como acoso sexual y posesión de drogas. Mientras tanto, Pam Beesly (Jenna Fischer) toma una postura dura contra la limpieza del microondas de la oficina, y Jim Halpert (Krasinski) revela que le compró una casa a su prometida.

A pesar de solo saltar detrás de la cámara dos veces, Reitman dejó su huella en la comedia dándonos muchas risas en dos episodios memorables.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!