El creador de John Wick convierte Streets of Rage de Sega en una película

El creador de la franquicia de John Wick, Derek Kolstad, está trabajando en una adaptación cinematográfica de Streets of Rage, según un informe de Deadline.

Según los informes, Kolstad escribió el guión de la película. El productor de Sonic the Hedgehog, dj2 Entertainment y Escape Artists (Equalizer) producirán la adaptación, dijo Deadline.

La franquicia de Sega, Streets of Rage, vio su tan esperado videojuego de seguimiento en Streets of Rage 4 en 2020, continuando la serie de golpes de desplazamiento lateral que se originó con Streets of Rage en 1991.

Se publicó el primer juego en la consola Genesis de Sega y centrado en ex policías que luchan contra un sindicato del crimen. La serie tuvo un descanso de décadas después de Streets of Rage 3, además de los relanzamientos, hasta que Streets of Rage 4 salió en 2020 de Lizardcube, Guard Crush Games y Dotemu.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la productora dj2 Entertainment tiene una serie de adaptaciones live action inspiradas en videojuegos en proceso, incluidos proyectos basados en Disco Elysium, Life is Strange e It Takes Two.

Sega ha perseguido agresivamente las adaptaciones de su catálogo anterior, con un éxito limitado fuera de las películas de Sonic the Hedgehog. La empresa ha anunciado previamente adaptaciones live action de clásicos de Sega como Shinobi, Altered Beast y el más oscuro Rent-A-Hero. (La película de Kolstad es la segunda adaptación anunciada de Streets of Rage).

