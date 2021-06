El creador de Game of Thrones promete un nuevo final

Decir que el final de Game of Thrones de HBO es controvertido, se queda corto. Dos años después del final de la serie, el cierre de la popular serie sigue siendo un tema candente de conversación por una amplia variedad de razones, que incluye cómo se resolvieron las historias.

Entre los menos complacidos se encuentra el autor George RR Martin. Si bien Martin es el autor de los libros, la serie terminó superando a los libros. Ahora Martin, que todavía está trabajando en la última novela de la serie, dice que su final será diferente al de la serie.

"Mi mayor problema fue cuando comenzaron la serie, ya tenía cuatro libros impresos y el quinto salió justo cuando la serie comenzaba en 2011. Tenía una ventaja de cinco libros, nunca pensé que me alcanzarían, pero lo hicieron. Me alcanzaron y me pasaron", dijo Martin a PBS.

Ese quinto libro fue A Dance with Dragons y no ha habido un libro en la serie desde entonces, aunque Martin ha estado trabajando en The Winds of Winter durante algún tiempo y aunque también estuvo involucrado en Game of Thrones de HBO, hubo suficientes cambios.

Para la serie, esa historia finalmente tomó una dirección que ha dejado a los fanáticos con preocupaciones, y una dirección que es diferente a la que Martin tomará la historia cuando concluya en el séptimo y último libro, A Dream of Spring.

"Eso lo hizo un poco extraño porque ahora el espectáculo estaba por delante de mí y el espectáculo iba en direcciones algo diferentes", dijo Martin. "Entonces, todavía estoy trabajando en el libro, pero verás mi final cuando salga".

¿Cuándo podremos ver el nuevo final de Game of Thrones?

En cuanto a cuándo saldrán The Winds of Winter y, finalmente, A Dream of Spring, esa sigue siendo una pregunta bastante importante. En este punto, no hay una estimación de cuándo los fanáticos pueden esperar para The Winds of Winter.

Martin ha ofrecido actualizaciones algo regulares sobre The Winds of Winter, pero mientras el trabajo continúa, no se vislumbra un final y el trabajo no parece haber comenzado en A Dream of Spring.

Podría pasar bastante tiempo antes de que los fanáticos de Game of Thrones realmente obtengan la versión de Martin de cómo terminan las cosas en Westeros, aunque no tendrán que esperar mucho más para ver más historias ambientadas en ese universo general.

Como hemos mencionado en La Verdad noticias, la serie precuela, House of the Dragon está programado para debutar en HBO y HBO Max en 2022. ¿Qué cambiarías del final de Juegos de Tronos de HBO? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios.

