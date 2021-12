El Señor de los Anillos: Elijah Wood explicó por qué no habría triunfado en 2021

Elijah Wood explicó por qué no habría triunfado la película en 2021

La película “El Señor de los Anillos” es una de las trilogías más sorprendentes que se haya realizado en la industria cinematográfica, hace 20 años se estrenó la primera cinta y fue en diciembre del 2001 cuando Peter Jackson estrenó “La comunidad del anillo”, convirtiéndose un éxito en taquilla.

Posteriormente las películas “Las dos torres” y “El retorno del rey” lograron cautivar a los fanáticos, pero debido al éxito del proyecto, optaron por lanzar otra trilogía basada en el libro “El Hobbit”, aunque no tuvo el recibimiento como en las anteriores películas, pero sí logró mostrar una gran historia.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que el actor Wood reveló que una máscara de un orco de la película fue diseñada para parecerse a Harvey Weinstein, así lo confesó durante un podcast, donde realizó un comentario sobre el ex productor de cine.

Elijah Wood de "El Señor de los Anillos" reflexionó sobre la trilogía

Elijah Wood habló sobre la exitosa trilogía

Durante una entrevista con The New York Times, el actor quien interpretó a Frodo Bolsón, reflexionó sobre la cinta y comentó que en aquella época no existía tanta supervisión ni cuidado por parte de las productoras, pues Peter y el equipo podían hacer las películas que querían sin tanta perspectiva externa.

El actor Elijah Wood mencionó que una trilogía tan grande como fue el proyecto podría triunfar en estos tiempos, aunque comentó que conocían el riesgo de hacer aquellas cintas una detrás de otra, pero confesó que no sabe si serían capaces de hacerlas de la misma manera, debido a lo que aparece en internet.

El famoso comentó que en aquella época se enfrentaban a los paparazzis que buscaban fotografías, pero ahora los tiempos han cambiado, expresó que internet es diferente, ya que antes se sabía menos y se podían hacer películas en una burbuja.

¿Cuándo sale la serie "El Señor de los Anillos"?

La serie llegará a la plataforma en septiembre del 2022

Debido a la crisis del coronavirus, el rodaje de la serie se atrasó, por lo que han revelado que el estreno de la esperada serie que será lanzada en Amazon Prime Video llegará a la plataforma de streaming el 2 de septiembre del 2022 y tendrá 8 capítulos en la primera temporada.

Aunque por el momento no han revelado detalles de la trama de la serie, pero especulan que se desarrollará en la Segunda Era, se podría ver a Melkor, el primer señor oscuro o Sauron aprendiz, pero no han mencionado algo al respecto sobre la serie, pero sin duda alguna la trilogía de "El Señor de los Anillos" es una de las favoritas.

