El Libro de Boba Fett presenta el cameo más esperado en su sexto episodio

En la serie “El Libro de Boba Fett” nuevamente trae más cameos para los fanáticos de Star Wars. Ya que durante el sexto episodio “From the Desert Comes a Stranger”, vemos el retorno de Cobb Vanth (Timothy Olyphant), sheriff de la localidad de Mos Pelgo, en el habitual planeta Tatooine.

Lo habíamos conocido en el capítulo uno “The Marshal” de la primera temporada de “The Mandalorian”, y su intervención inicial aquí está anegada del espíritu del western, desde la tesitura a la que se enfrenta, su actitud y lo que dice hasta la planificación audiovisual de Dave Filoni, director creativo de Lucasfilm, que ha realizado el episodio.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, El Libro de Boba Fett tiene varios guiños a Star Wars en cada uno de sus capítulos. Sin embargo la serie producida por Filoni y Jon Favreau, aún no se ha convertido en el éxito que se esperaba.

Personajes que regresaron en el episodio 6 de El Libro de Boba Fett

Pero Cobb Vanth no es el único personaje agradecido que vuelve. Aparte del propio Din Djarin, se unen a la fiesta otros tan clásicos como R2-D2, el querido droide al que ya habíamos visto en “The Rescue”.

Y nos satisface observar el trajín de sus congéneres robóticos, los constructores parecidos a hormigas gigantes; un gusto relacionado con las maravillas tecnológicas de la ciencia ficción. Y las hay también de la fantasía, con el regreso de Luke Skywalker (Mark Hamill) y el pequeño Baby Yoda, nuevo gustazo para los amantes de Star Wars.

En El Libro de Boba Fett, la nueva serie de Star Wars en Disney+, Boba deja de ser un mero cazarrecompensas para reinventarse en Tatooine junto a Fennec Shand. Una serie totalmente sorprendente para los amantes de la saga.

Más de medio episodio se dedica a Din Djarin y Grogu, y así nos parece uno nuevo de The Mandalorian. Y, con unas breves escenas en las que se asoma el antihéroe reconvertido con el rostro de Temuera Morrison, Fennec Shand, Krrsantan y compañía, la andadura de “From the Desert Comes a Stranger” nos conduce otra vez al terreno del cazarrecompensas mandaloriano de Pedro Pascal.

¿Dónde se sitúa cronológicamente El Libro de Boba Fett?

El libro de Boba Fett, se sitúa cronológicamente en paralelo a la aventura de Mando y el famoso Grogu “Baby Yoda”, tras la caída de Darth Vader y el Imperio galáctico. Actualmente se encuentra disponible en la plataforma de Disney+.

