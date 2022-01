¿El Libro de Boba Fett hizo una posible referencia a Los Simpson?

La serie de Disney+ tiene varios "cameos"/Foto: Hobby consolas y Twitter

¡ALERTA DE SPOILER! En el capítulo 5 de la serie “El libro de Boba Fett” aparece un objeto que nos recuerda a la barra de carbono inanimada del episodio de 1994 “Homer en el espacio exterior” de la serie Los Simpson, aunque en realidad no es una referencia como tal.

Y es que el quinto episodio fue otra inmersión (una más) en la caja de juguetes de Star Wars. Su guionista Jon Favreau y su director Bryce Dallas Howard superaron los límites de la cantidad de referencias de Star Wars que podían incluir en el más reciente capítulo.

Desde The Clone Wars hasta Jedi: Fallen Order y, por supuesto, The Mandalorian. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, “El libro de Boba Fett” tiene muchos “guiños” a lo que conocen los fanáticos.

La referencia que tuvo el episodio 5 de “El Libro de Boba Fett”

Este fue uno de los “cameos” menos obvios. En “El regreso del mandaloriano”, Din Djarin vuelve a Tatooine con Peli Motto. Después de perder su Razor Crest, necesita una nueva nave y Peli tiene una para él.

Es una Naboo N-1 Starfighter, que fue presentada por primera vez en Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma. Sin embargo, este no es el “cameo” del que estamos hablando. Peli y Mando están reparando la N-1, y Mando tiene una lista de piezas para que los jawas de Tatooine se las consigan.

Una de las que encuentran rápidamente se llama “propulsor de combustión de densidad criogénica”. La audiencia probablemente no sepa lo que hace un propulsor de combustión de densidad criogénica, porque es una pieza de una nave estelar ficticia que se usará en una nave estelar igualmente ficticia, pero seguramente hayan visto uno antes.

Sí, Han, Luke y Leia usaron un propulsor de combustión de densidad criogénica para intentar parar las paredes del compactador de basura de la Estrella de la Muerte. Obviamente, cuando George Lucas rodó esa escena, la barra estaba destinada a ser poco más que un trozo de basura, pero ahora en la serie El Libro de Boba Fett, como en el capítulo de Los Simpson, la barra se vuelve fundamental para la misión.

Una pieza larga de metal que alguien había tirado y que ahora estaba disponible para nuestros héroes, un accesorio entre muchos en el compactador. Pero en las décadas posteriores, ese accesorio, con esos distintivos cilindros con picos que lo rodean, se ha vuelto reconocible al instante.

¿Cuántos episodios tiene el libro de Boba Fett?

La serie The Book of Boba Fett consta de siete capítulos que se han ido lanzando de manera semanal desde que se estrenó el programa el pasado 29 de diciembre de 2021. Se espera que el último episodio de El Libro de Boba Fett llegue a la plataforma de Disney Plus el próximo miércoles 9 de febrero de 2022.

