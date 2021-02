El IMPACTANTE tráiler de la serie de HBO 'Mare of Easttown' con Kate Winslet

Después de Amy Adams en Sharp Objects, las damas de Big Little Lies, Nicole Kidman en The Undoing y Kaley Cuoco en The Flight Attendant, la ganadora del Oscar Kate Winslet es la siguiente en la línea de su propio misterio de asesinato psicológico 'Mare of Easttown'.

HBO debutó con el primer avance de Mare of Easttown, una serie limitada de siete episodios que se lanzará este abril en la que Winslet interpreta a Mare Sheehan, una detective local de Pensilvania que encabeza la investigación de un asesinato.

La Verdad Noticias trae el tráiler a continuación para que te des una idea de lo que esta serie tendrá en los siete episodios que le corresponden.

Naturalmente, su vida comienza a desmoronarse a su alrededor a medida que los traumas pasados vuelven a primer plano y descubre el lado oscuro de una comunidad cercana. Es mucho de Winslet mirando las ventanas y los techos mientras los recuerdos destellan ante sus ojos.

Las imágenes también destacan a los jugadores de los alrededores, incluido Evan Peters. El hombre parece estar apareciendo en todas partes hoy en día. Aquí, el actor de American Horror Story interpreta al detective de campo Colin Zabel, quien ayuda en la investigación de Mare.

Elenco de 'Mare of Easttown'

Elenco de la serie de HBO 'Mare of Esttown'.

En elenco además están Julianne Nicholson (The Outsider) como la mejor amiga de Mare, Lori Ross; Jean Smart ( Watchmen ) como la madre de Mare, Helen, Angourie Rice (The Nice Guys) como la hija adolescente de Mare, Siobhan, y Guy Pearce (Mildred Pierce) como el profesor local de escritura creativa Richard Ryan.

Cailee Spaeny interpreta a Erin McMenamin, una adolescente aislada que vive con su volátil padre; David Denman interpreta al ex marido de Mare, Frank Sheehan; John Douglas Thompson interpreta al jefe de Mare, el Jefe Carter; James McArdle, compañero de reparto de Winslet en Ammonite, interpreta al diácono Mark Burton.

Sosie Bacon interpreta a Carrie Layden, madre de Drew y ex novia de Kevin; Joe Tippett interpreta al novio de la escuela secundaria de Lori, John Ross; y Neal Huff interpreta al primo de Mare, el padre Dan Hastings.

Brad Ingelsby, que escribió películas como Out of the Furnace, American Woman y The Way Back, creó y escribió 'Mare of Easttown', que está dirigida en su totalidad por Craig Zobel de Las sobras. Este impactante programa se estrenará en HBO el domingo 18 de abril a las 10 pm ET.

