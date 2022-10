'El Extraño': la historia real del thriller policíaco que arrasa en Netflix

¿De qué trata 'El Extraño'?

Netflix nuevamente causa sorpresa entre el público por la más reciente joya subida a su servicio, la cinta "El Extraño', un poderoso thriller policíaco que está en boca de todos.

El vasto catálogo de la plataforma de streaming nos ha entregado todo tipo de películas en distintos géneros tales como drama, comedia, terror y por supuesto el trhiller policíaco el cual ha logrado un importante auge en los últimos años debido a su trama y apantallantes historias.

Rompiendo con los estrenos del mes del terror, llega 'El Extraño', la cinta basada en hechos reales que ha arrasado en la plataforma con tan solo un par de días de estreno y que desde luego en La Verdad Noticias te recomendamos.

'El Extraño' se ha estrenado oficialmente en la plataforma de streaming y al igual que otras cintas como "La Chica que lo tenía todo", su trama está inspirada en hechos reales.

Esta película se basa en un trágico crimen real que involucró el asesinato del chico de 13 años Daniel Morcombe, por lo cual ha causado mucha polémica el uso de esta historia.

Con referencia al libro Kate Kyriacou 'The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe's Killer', sin embargo los nombres se han cambiado, por lo que es una historia ficticia.

En diciembre de 2003, Daniel Morcombe fue secuestrado en la Sunshine Coast de Queensland cuando se dirigía a un centro comercial. Fue asesinado por Brett Peter Cowan, quien finalmente fue capturado en agosto de 2011 y declarado culpable del asesinato tras un juicio en 2014.

Esta apasionante historia ha debutado con buenos números en la plataforma y desde luego es la recomendación directa para mirar este fin de semana.

Te puede interesar: Película de Netflix basada en hechos reales; impacta por su cruel historia

¿Cuánto cuesta Netflix?

¿Cuánto cuesta Netflix?

Deberás tener en cuenta que para contratar los servicios del catálogo de entretenimiento de esta plataforma, hay que tener en cuenta las actualizaciones con el plan económico con anuncios que aplicará a partir del 01 de noviembre.

4-5 anuncios cada hora de transmisión

720p resolución máxima

Un solo dispositivo de reproducción

No incluirá el catálogo completo

Netflix confirmó que el resto de sus planes mensuales no tendrá modificación alguna, sin embargo te invitamos a estar pendientes de los cambios que la plataforma tenga para ti.

