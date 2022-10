'El Club de la medianoche' se estrena en Netflix con récord Guiness de paso

Netflix sorprende con la serie de terror 'El Club de la medianoche'

Netflix cumplió con su prometido, estrenar una de las series más terroríficas de la temporada y que incluso se ha ganado un récord Guinness por la mayor cantidad de sustos generados en un solo capítulo, todo ello tras el estreno de "El club de la medianoche".

Sabemos perfectamente que la plataforma de streaming mes a mes renueva su contenido con diversos títulos de entretenimiento que se apegan a lo más visto por parte de sus internautas.

En los terroríficos estrenos del mes de octubre destaca esta serie de antologías y relatos que en La Verdad Noticias que habíamos comentado con anticipación, misma que generó gran expectativa y que logró cumplir con ellas.

'El club de la medianoche' se ha estrenado oficialmente en la plataforma de streaming con un récord Guiness de paso: el de mayor número de sustos por episodio.

En específico se han contabilizado un total de 21 sustos en el episodio que han hecho que la ficción juvenil entre al libro guinness de los récords, mismo que recogió el pasado jueves el propio Flanagan, director de la serie.

«Toda mi carrera me he cagado en el jump scare como concepto, y quería estar seguro de que se me atribuía a mí, también tanto como a la serie, a Netflix y a todos los que han causado esto a todos. Ahora tengo mi nombre en el Libro Guinnes de los Récords mundiales por sustos, lo que significa que la próxima vez que me pasen una anotación puedo decir "Sabes, como poseedor actual del record mundial por sustos, no creo que necesitemos uno aquí.", dijo.

La serie fue anunciada como el gran estreno para el mes de terror de octubre y vaya que ha logrado su cometido pues actualmente está dentro del top 10 de lo más visto en la plataforma.

Los estrenos del terror en el mes de octubre

Como previamente te adelantamos al inicio de esta nota, la plataforma de streaming acostumbra a que octubre sea el mes del terror y suspenso. A continuación estos son los títulos que se estrenan en breve

"Derry Girls" (7 de octubre)

"El club de la medianoche" (7 de octubre)

"Las hermanas" (8 de octubre)

"Belascorán" (12 de octubre)

"Misterios sin resolver. Vol. 3" (18 de octubre)

"28 días paranormales" (21 de octubre)

"El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro" (25 de octubre)

Cabe resaltar que los estrenos y salidas de Netflix están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo que te invitamos a estar pendientes de nuestro portal de entretenimiento para no perderte ninguna información.

