Ed Sheeran tendrá una colaboración con la banda de Black Metal, Cradle Of Filth

El cantante se une al mundo del metal

Ed Sheeran ya no sólo está interesado en hacer colaboraciones con artistas del Rock, sino que ahora también se unirá al mundo del Black Metal. Ya que se ha revelado que el cantante británico de Folk-Pop tendrá una colaboración musical con la banda Cradle of Filth.

Como te informamos en La Verdad Noticias, hace poco Sheeran estrenó su colaboración con Taylor Swift con el lanzamiento de la canción “The Joker and the Queen”; pero su nuevo proyecto musical será completamente diferente a la balada que interpreta junto a Swift, ya que Ed podría dejar con la boca abierta a sus fans.

En 2021 el británico tuvo una versión de “Shivers” al lado del grupo de Rock y Metal, Bring Me The Horizon. Pero, aún no se sabe la fecha exacta en la que llegará su nuevo trabajo con Cradle of Filth, pero se rumora que podría estrenarse en el verano de este año.

Dani Filth confirma colaboración con Ed Sheeran

Cabe destacar que la nueva “colaboración metalera” fue confirmada por el vocalista y fundador de la banda, Dani Filth durante una entrevista con el medio Loudwire, aunque también señaló que ambos aún están “mirando opciones” para firmar una fusión musical.

Se ha dicho que fue Ed Sheeran quien le pidió con un correo electrónico a Filth, realizar un proyecto juntos: “Ed expresó su deseo de ser parte de una canción, y ahora mismo estamos mirando opciones, eso es todo lo lejos que hemos llegado. Me invitó a su casa, no vive muy lejos de mí, solo a 18 o 20 millas de donde yo estoy”, contó el cantante de “Nymphetamine Fix”.

El músico reconoció que no es una tarea fácil componer junto a Ed Sheeran algo para la banda Cradle of Filth debido a que ambos tienen estilos musicales muy distintos. “Es algo que me interesa. Si fuéramos, finalmente, a afrontar una colaboración, habría que ver qué pasa con la yuxtaposición de lo que él hace y lo que nosotros hacemos. Creo que es un desafío a superar”, declaró.

Ed Sheeran es fanático del Metal

El cantante de Pop es fanático del diversas bandas metaleras/Foto: Guitar World

La próxima colaboración de Ed Sheeran con Cradle of Filth se había rumorado desde hace tiempo, ya que el intérprete de “Bad Habits”, es fanático desde niño del Metal y sus subgéneros, específicamente de la famosa banda británica así como del grupo estadounidense, Slipknot.

