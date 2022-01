Dylan O’Brien busca ser el Robin de “Dick Grayson” en ‘Batgirl’

El actor sería el Robin de “Dick Grayson”.

Dylan O’Brien se volvió tendencia en redes sociales, luego que se revelara que el actor estadounidense es candidato al Robin de “Dick Grayson” en ‘Batgirl’, pero ¿quién es y en qué películas ha participado? En La Verdad Noticia te traemos todos los detalles.

Y es que, según usuarios, Warner Bros. ya habría casteado a Dylan para que interpretara al Robin de “Dick Grayson”, el primer compañero de Batman, noticia que sin duda fue del agrado de los fans del caballero de la noche.

Apenas en diciembre pasado, se confirmó que Michael Keaton se unió al casting de ‘Batgirl’, proyecto desarrollado por Warner Bros. para HBO Max y en donde Brendan Fraser será el villano.

¿Dylan O’Brien como “Dick Grayson” en Batgirl?

El actor de 30 años formaría parte del elenco.

La noticia de que Warner Bros. estaría interesado en que Dylan sea quien interprete a “Dick Grayson”, ha hecho que los fans se interesen por el actor de 30 años de edad y se pregunten sobre la carrera artística del estadounidense.

El también actor de doblaje ha formado parte de diversas series y películas como: ‘The Maze Runner’; ‘Maze Runner: The Scorch Trials’; ‘Love and Monsters’; ‘All Too Well: The’; Short Film’; ‘Teen Wolf’; ‘New Girl’ y ‘The Outfit’.

En 2016, el artista sufrió un accidente que cambió su vida, luego que el actor fue víctima de una caída durante las grabaciones de ‘La Cura Mortal’ que le provocaron conmoción cerebral, fractura facial y laceraciones.

¿Cuándo sale la película de Batgirl?

Su fecha de estreno está programada para este 2022.

Batgirl es una película de superhéroes basada en el personaje de DC Comics del mismo nombre. Su fecha de estreno está programada para algún momento del 2022 en la plataforma de HBO Max.

Cabe señalar que hasta el momento, Warner Bros. no han confirmado si Dylan O’Brien será o no el nuevo Robin en la película de ‘Batgirl’, en donde acompañaría a Batman, interpretado por el actor Michael Keaton.

