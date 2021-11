Dwayne Johnson quiere hacer la primera película crossover de Marvel y DC

Una película crossover de Marvel y DC podría estar cada vez más cerca de volverse una realidad, ahora gracias a Dwayne Johnson, quien quiere unir a la Wonder Woman de Gal Gadot, el Deadpool de Ryan Reynold y su Black Adam en una misma película.

"Fui con Ryan y Gal, y dije que debería haber un crosover con Marvel y el Universo DC. Podríamos ser nosotros los que posiblemente lo hagamos realidad, así que ya veremos. Veremos qué pasa en el futuro", reveló el actor de DCEU.

El actor también conocido como The Rock probablemente habría tenido la idea del crossover Wonder Woman - Deadpool - Black Adam porque acaba de estrenar Red Notice de Netflix, película que protagoniza con Gal Gadot y Ryan Reynolds.

James Gunn quiere crossover Marvel / DCEU

James Gunn quiere una película de Harley Quinn y Groot

Como te revelamos en La Verdad Noticias, James Gunn, director de "Guardianes de la Galaxia" de Marvel y "Suicide Squad 2" de DCEU fue el primero en sugerir un crossover entre Marvel Studios y DC Extended Universe.

"No solo he pensado en eso, sino que también he hablado de eso con los directores de Marvel y DC [...] la idea de poder unir a Marvel y DC en una película es que sería muy divertido para mí, dijo el director que desea una cinta de Harley Quinn y Groot.

"Es algo con lo que a todos nos gusta soñar. , el Muro de Berlín de abogados que tendríamos que atravesar para que algo así sucediera pero sería una maravilla", dijo James Gunn quien dio grandes actualizaciones sobre "Guardianes de la Galaxia 3".

¿Cuándo se estrena "Black Adam" de Dwayne Johnson?

"Black Adam" llega a cines en el 2022

De acuerdo a todo lo que sabemos de esta película de DC, Black Adam llegará a los cines del mundo el próximo 29 de julio de 2022 con Dwayne Johnson dando vida a Teth-Adam, antihéroe y archienemigo de Shazam!.

