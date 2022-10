Dwayne Johnson le da la bienvenida a Henry Cavill de regreso como 'Superman'

'La Roca' habla del regreso de Cavill al DCEU

Sabemos bien que Dwayne Johnson fue pieza clave para que Henry Cavill regrese al Universo Extendido de DC Cómics en el manto de 'Superman' y todo ello después de haberlo contactado para un cameo en 'Black Adam''.

'La Roca' se mostró entusiasmado en redes tras asegurar que el regreso de Cavill es un gran paso para reconstruir el DCEU con el héore más importante de la franquicia.

Con las redes colapsando tras el anuncio de Cavill en su regreso como Superman, ahora la bienvenida de Dwayne le da el punto final y la carta abierta a proyectos en el cine.

A través de redes sociales el actor de Black Adam se mostró feliz y le dio la bienvenida a Cavill en su regreso oficial al DCEU.

"Luchamos durante años para traerte de vuelta. Siempre decían que no. Pero para Dany Garcia, Hiram Garcia (productores) y para mi 'no' no era una opción. No podemos construir nuestro DCEU sin el superhéroe más grande del mundo. Los fanáticos siempre serán lo primero. Bienvenido a casa. Te veré en el camino".

Como era de esperarse sus palabras conmovieron a toda la audiencia y alimentaron el anhelo de ver lo más pronto posible a Cavill en el manto del icónico héroe.

Henry Cavill regresa oficialmente como 'Superman'

A través de su cuenta oficial de Instagram el actor de origen británico anunció oficialmente que lo que vimos en Black Adam es solo un pequeño adelanto de lo que está por venir.

"La imagen que vieron en esta publicación y lo que vieron en Black Adam es una prueba muy pequeña de lo que está por venir. Hay mucho por lo cual estar agradecido, gracias por su apoyo y paciencia. Les prometo que serán recompensados", dijo.

Con la vuelta de Henry Cavill como Superman, se pretende que el DCEU tome un nuevo rumbo en sus cintas y con ello la esperanza de ver reformada a la Justice League.

