Duat en Moon Knight Episodio 5 explicado; el inframundo egipcio

Duat en Episodio 5 de la serie de Marvel explicado; el inframundo egipcio

Se sabe que Marvel Cinematic Universe se apoya en los cómics en busca de inspiración y, sin embargo, modifica los programas y las películas lo suficiente como para encajar en el efecto o el resultado de la historia por la que se esfuerza el estudio como ha demostrado Moon Knight.

Con cada serie de MCU que se ha lanzado, los fanáticos revisan con entusiasmo los episodios, buscan huevos de Pascua y tratan de descubrir de qué cómic se puede haber tomado un personaje o una historia.

Con un protagonista complicado como el que tenemos en "Moon Knight", los espectadores han estado a toda marcha, tratando de dar sentido a la historia del personaje y su conexión con la historia de la vida real de la mitología egipcia.

La emocionante serie de Marvel se acerca a su episodio final.

En el episodio 5 de "Moon Knight", Taweret (Antonia Salib), la diosa del parto y la fertilidad, da la bienvenida a Marc y Steven (Oscar Isaac) al reino del inframundo egipcio: Duat.

Steven le dice emocionado a Marc que ella los está guiando a través de su viaje al más allá.

Cuando están confundidos acerca de por qué parece que están en un pabellón psiquiátrico, Taweret explica que el cerebro humano no puede comprender las complejidades de Duat, por lo que su cerebro lo ha convertido en algo que pueden comprender más fácilmente.

La explicación de Marvel de Duat, el inframundo egipcio, es bastante simple pero difiere en aspectos clave de la mitología egipcia.

La versión de Moon Kinght de Duat difiere de la mitología egipcia

Tanto en Moon Knight como en la mitología egipcia, se hace referencia a Duat como el inframundo egipcio. Pero en la mitología del antiguo Egipto, Duat también se describe como un mundo vívido con ríos, campos, cavernas, lagos de fuego y árboles de color turquesa (a través de Google Arts & Culture).

También fue el hogar de muchos dioses. La solución de Marvel de por qué no vemos ninguna de estas cosas se explica por la declaración de Taweret de que los cerebros humanos no pueden comprender a Duat, lo que desafortunadamente significa que no tenemos ninguna representación de este maravilloso inframundo.

En "Moon Knight", vemos a Taweret pesando los corazones de Marc y Steven, aunque la tradición egipcia deja en claro que el dios Osiris hace esto, pesando el corazón contra la pluma blanca de Ma'at: armonía y equilibrio (a través de la Enciclopedia de Historia Mundial) .

Pero vale la pena señalar que este no parece ser el trabajo habitual de Taweret en "Moon Knight", con la diosa buscando en sus notas qué decir y expresando alegría y sorpresa cuando logra sacar los corazones de Marc y Steven de sus pechos.

Quizás una explicación de por qué Taweret está aquí en lugar de Osiris vendrá más adelante.

El último aspecto que Marvel modificó tiene que ver con lo que sucede con la persona después de que se descubre que su corazón está desequilibrado.

En la mitología egipcia, es comido por la diosa Ammit, pero en "Moon Knight", Taweret les dice a Marc y Steven que si sus corazones no se equilibran, las almas muertas y desequilibradas de Duat tomarán su propia alma.

El cambio de elementos clave de la mitología egipcia de Marvel puede molestar a algunas personas, pero es probable que el estudio confíe en que los fanáticos superen las alteraciones y simplemente disfruten de la historia que se está creando.

