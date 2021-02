Drew Barrymore no se hizo cirugía plástica en el rostro por esta RAZÓN (VIDEO)

Durante la emisión del ‘Drew Barrymore Show’ la famosa actriz de 45 años se abrió sobre por qué no ha optado por hacerse cirugía plástica en el rostro, y aunque explicó la razón aseguró que esto no significa que no lo considere en el futuro.

Drew Barrymore confirmó en su show que no se ha realizado ninguna cirugía plástica en el rostro.

Barrymore confesó a su coanfitrión Ross Mathews que nunca se ha hecho nada en el rostro y le gustaría no tener que hacerlo sin embargo la actriz terminó la cándida afirmación con un ‘nunca digas nunca’.

Drew Barrymore reveló que siempre vio la presión de mujeres a su alrededor torturándose para lucir de cierta manera y aseguró que su lado rebelde hizo que nunca buscara hacerse una cirugía plástica.

La actriz calificó la vida de esas personas como ‘miserable’ y aseguró que lo inevitable de envejecer es una de las razones más por las que ha evitado las cirugías plásticas y pidió que otros realicen la misma reflexión.

Drew Barrymore: ‘Soy una persona muy adictiva’

Sin embargo la principal razón que Drew Barrymore reveló y atribuyó a su distanciamiento de las cirugías plásticas y otros procedimientos es que se considera una persona altamente adictiva.

Barrymore afirmó en su show que siempre estuvo segura de que después de la ‘primera inyección’ no se hubiera detenido e incluso había relacionado ya las cirugías plásticas con consumir heroína en una entrevista de 2019 con la revista Glamour.

Es así que Drew Barrymore ha sorprendido a sus fans con estas revelaciones. ¿Crees que las actrices de Hollywood deberían dejar atrás las cirugías plásticas? Déjanos saber en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la carrera de esta querida actriz para traerte lo más reciente.

