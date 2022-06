Dr. Strange ¿Por qué su director se distanció de Marvel?

Scott Derrickson es un famoso director de cine, productor y guionista estadounidense que recientemente visitó el Festival de Cine en Guadalajara y en entrevista reveló que Guillermo del Toro ha sido un ángel de la guarda; aplaudió el impulso del encuentro fílmico a nuevos talentos.

Entre otros detalles Scott Derrickson con los que sorprendió en la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) fue al presentar su más reciente película The Black Phone, en la que logró que el actor Ethan Hawke se transforma en un "villano", forjado en la violencia de una sociedad corrompida; además contó con el novel talento de Mason Thames y Madeleine McGraw.

Tal parece que en esta ocasión Scott, además de compartir los detalles de la filmación, se sinceró para revelar lo qué pasó en realidad tras su decisión de retirarse de la secuela In the Multiverse of Madness, de Dr. Strange (la primera entrega sí la dirigió él, en 2016, después de citar diferencias creativas con Marvel.

¿Qué pasó entre el exdirector de Dr. Strange y Marvel?

Scott Derrickson.

Resulta que al principio dijo que tiene una muy buena relación con Marvel, pero fue más allá, al expresar lo siguiente: "tengo una amistad con Kevin (Feige, presidente de Marvel Studios), amo a Victoria Alonso, Louis D'Esposito… son gente genial.

Por otro lado, el cineasta quiso ser muy claro al mencionar que no hay malos sentimientos con respecto a las diferencias creativas que los separaron: “Seguimos siendo buenos amigos y sí trabajaría con ellos otra vez, desde luego, son geniales".

Lo que deja la puerta abierta para que el realizador, nacido y criado en Denver, pueda reencontrarse con el Dr. Strange una vez más.

Scott Derrickson en Guadalaja

The Black Phone es el más reciente filme de Derrickson que llegó al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, por lo que también dio su opinión en cuento al famoso cineasta mexicano Guillermo del Toro.

"Guillermo y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo, no es que salgamos todo el tiempo juntos, pero ha sido un ángel de la guardia durante el camino en mi carrera, siempre estamos en contacto, él fue fan de mi película The Exorcism of Emily Rose, y ocasionalmente tocó base con él para pedirle su consejo en ciertos aspectos de mis películas".

Además, Derrickson compartió que el cineasta Guillermo Del Toro ha sido un gran apoyo para él: "Siempre ha estado ahí para mí, me responde, realmente se preocupa por los directores que conoce, simplemente amo a ese hombre. Es uno de los mejores cineastas del mundo".

Cabe destacar que de presentar The Black Phone en el FICG, Scott quien dirigió Dr. Strange, aseguró que está feliz de conocer esta plataforma que impulsa al talento: "Lo que más me sorprendió de estar aquí en Guadalajara, es que hay una sensación que es única, como me pasó cuando fue a Austin, hace 10 años más o menos, siente la emoción de una comunidad joven que ama el cine”.

