¿Dónde y cuándo ver "Monsters at work", lo nuevo de Disney Plus?

Hace 20 años vio la luz Monsters Inc, la cinta que revolucionó la animación y que posicionó a Pixar como un estudio favorito. Hoy Disney Plus decidió lanzar la secuela directa de la cinta, misma que lleva por nombre "Monsters at work".

La secuela será bajo formato de serie y será estrenada de manera exclusiva por la plataforma de streaming Disney Plus.

Con un total de 10 episodios, esta serie de monstruos se estrenará el miércoles 07 de julio con el mismo formato de un capítulo por semana.

¿Cuándo se estrena "Monsters at work"?

La nueva serie "monstruosa" de Disney Plus.

Será este miércoles 7 de julio, a través de Disney Plus, cuando podrán visualizar los dos primeros episodios de esta serie y el resto será estrenado de espera cada semana entre uno y otro.

Los nuevos estrenos de los programas de televisión de la plataforma tienen su llegada entre las 3.00 a. m y 12.30 p. m, tal como sucede con "Loki" y en el pasado con series como "Wanda & Visión" o "Falcon y El Soldado del Invierno".

El público ya pudo tener un adelanto previo sobre la serie que traerá de regreso a James P. Sullivan y Mike Wazowski, personajes clásicos de la historia de Pixar.

¿De que trata la nueva serie de Disney Plus?

Como previamente te contamos en La Verdad Noticias, esta serie tiene lugar el día después de que la central eléctrica de Monsters, Inc. empezara a cosechar la risa de los niños para alimentar la ciudad, gracias al descubrimiento de Mike y Sulley de que esta nueva fuente genera diez veces más energía que los gritos.

La serie narrará la historia de Tylor Tuskmon, un joven monstruo entusiasta que se graduó como el mejor de su clase en Monsters University y que tendrá que cambiar su modo de asustador a cómico.

"Monsters at work" traerá de regreso a las voces originales de ls actores que dieron vida en 2001 a la aclamada cinta y mezclará nuevos elementos de animación futurista.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!