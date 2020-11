Doctor Who: Jack Harkness regresa a la SERIE en el especial de Navidad

Doctor Who lanzó su primer adelanto del tradicional especial navideño de este año, "Revolution of the Daleks", presenta el regreso del capitán Jack Harkness, del favorito de los fans de John Barrowman.

"Ponerse el abrigo de Jack y volver a poner un pie en el set de Doctor Who fue como volver a casa", dijo John Barrowman sobre su regreso. "Siempre es emocionante interpretar al Capitán Jack. Es un personaje muy cercano a mi corazón que cambió mi vida, y saber que los fanáticos lo aman tanto como yo hace que su regreso sea aún más dulce. Espero que todos disfruten de la heroica aventura de Jack con Thirteen".

John Barrowman ha dado vida a Jack Harkness en Doctor Who y su spin-off

"Un especial navideño de Doctor Who significa abundantes obsequios, y no hay mayor obsequio que el regreso de John Barrowman a Doctor Who, para un episodio de largometraje épico y emocional", agregó el productor ejecutivo, Chris Chibnall, "Si alguien puede acabar con la pura basura de 2020, ese es el Capitán Jack. ¡Daleks, cuidado!".

Mira el teaser del especial de Doctor Who

A continuación, puedes leer la sinopsis del especial de navidad de Doctor Who, cuyos primeros detalles te revelamos en La Verdad Noticias.

"Uno de los personajes más icónicos del Whoniverse regresa para el próximo especial navideño de Doctor Who, ya que John Barrowman MBE se pone su famoso abrigo una vez más y repite su papel como el Capitán Jack Harkness".

"En el próximo especial titulado "La revolución de los Daleks", el Capitán Jack estará disponible para ayudar a la familia mientras descubren un inquietante plan en formación que involucra a uno de los enemigos más temidos y peligrosos del Doctor, los Daleks. Con el Decimotercer Doctor encerrado en una prisión espacial, ¿podrá el Capitán Jack ayudar a salvar el planeta Tierra?", finaliza la sinopsis.

Doctor Who está protagonizada por Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Tosin Cole y Mandip Gill. El especial navideño, "Revolution of the Daleks", se transmite esta temporada navideña en BBC America.

¿Qué te parece el regreso de John Barrowman como Jack Harkness?, ¿Cuáles son tus predicciones para el especial de navidad de Doctor Who? Dinos en los comentarios.

