Doctor Who: 5 personajes que tuvieron finales perfectos en la SERIE

La serie británica de ciencia ficción, Doctor Who es una de las franquicias más populares de todos los tiempos. Abarcando cientos de episodios tanto en la original como en la nueva, el programa continúa cautivando a su audiencia hasta el día de hoy.

Doctor Who no solo ofrece historias fascinantes que son divertidas, aterradoras y conmovedoras, sino que también creó muchos personajes que pronto se convirtieron en los favoritos de los fanáticos.

Desde las diversas regeneraciones del propio Doctor hasta los compañeros y personajes secundarios que aparecieron solo por un breve tiempo pero que aún dejaron una impresión, Doctor Who tiene mucho que ofrecer.

Sin embargo, es prudente tener en cuenta que la serie no siempre trata a sus héroes de manera justa y, aunque algunos personajes obtuvieron su felicidad para siempre, otros merecían algo mucho mejor.

En La Verdad Noticias te presentamos aquellos personajes que tuvieron el final perfecto en Doctor Who, al grado de convertirse en inolvidables entre los fans de la serie.

Rose Tyler

Rose Tyler experimentó una seria transformación en la serie. Cuando conoció al Doctor, tenía solo 19 años y no le gustaba la dirección en la que iba su vida, sin embargo, pudo ver el universo, conoció a muchos extraterrestres inusuales y, al final, encontró un trabajo que le gustaba mucho más que estar en una tienda.

Se reunió con su padre, consiguió un nuevo hermanito, trabajó para el instituto Torchwood en otra Tierra e incluso se caso con la versión humana del Décimo Doctor, el hombre al que amaba.

Martha Jones

A algunos fanáticos de Doctor Who no les agradaba Martha Jones ya que ella estaba enamorada del Doctor mientras él todavía suspiraba por Rose Tyler y Martha sufrió por su amor no correspondido por el Doctor.

Finalmente encontró la fuerza para dejarlo y estar con su familia que la necesitaba. Se casó con Mickey Smith y se convirtió en una persona independiente y feroz que no necesita al Doctor en su vida para ser feliz.

Amy Pond

Amy Pond y su novio (y luego esposo) Rory eran personas que tuvieron que esperar. Desde la infancia ella espero por el Doctor y Rory la esperaba a ella, así que se sintió como un buen final para ambos cuando finalmente se quedaron juntos en Nueva York y adoptaron un hijo tras quedar varados en el pasado debido a un Weeping Angel.

El único problema fue que nunca pudieron volver a ver a su familia y al Doctor, pero por lo que Amy escribió en su carta de despedida, está claro que fueron felices juntos.

Jackie Tyler

Al igual que su hija Rose, Jackie Tyler también obtuvo un merecido buen final. Jackie no siempre fue el personaje más comprensivo, pero amaba a su hija y quería lo mejor para ella.

Jackie perdió a su esposo cuando Rose era muy pequeña y permaneció soltera desde entonces. Así que fue satisfactorio ver como se reunió con una versión de Pete Tyler de otro universo, se casaron e incluso tuvieron un hijo.

El Noveno Doctor

El Noveno Doctor tenía un gran sentido del humor pero también un toque de oscuridad escondido en su interior. Fue la primera regeneración después de la Guerra del Tiempo y cuando conoció a Rose, todavía estaba enojado y triste por lo que había sucedido.

Pero Rose Tyler trajo mucha alegría a su vida y cuando el Doctor tuvo la oportunidad de salvarla, incluso si eso significaba sacrificar su vida y regenerarse, no lo dudó. Su muerte fue un acto noble y lo hizo de buena gana, por lo que también puede considerarse un final feliz.

¿Qué otro personaje de Doctor Who crees que tuvo un final adecuado y digno de su historia en la serie? Dinos en los comentarios.

